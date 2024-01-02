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Gündem İslam düşmanı dizilerin yapımcısı Alevi ırkçısı çıktı!
Gündem

İslam düşmanı dizilerin yapımcısı Alevi ırkçısı çıktı!

Yeniakit Publisher
2024-01-02 17:10:00 -
İslam düşmanı dizilerin yapımcısı Alevi ırkçısı çıktı!

İslam düşmanı Kızıl Goncalar ve Kızılcık Şerbeti dizilerinin yapımcısı Faruk Turgut'un neden sürekli ismi kızılla başlayan diziler çekip Sünni Müslüman hayat tarzını kötülediği ortaya çıktı.

İslam düşmanı Kızıl Goncalar ve Kızılcık Şerbeti dizilerinin yapımcısı Faruk Turgut'un neden sürekli ismi kızılla başlayan diziler çekip Sünni Müslüman hayat tarzını kötülediği ortaya çıktı.

Tuncelili Faruk Turgut, Kızılbaş Aleviliği konusunda resmen ırkçı çıktı. Tarihi olaylar sebebiyle ehli sünnet /sünni islam anlayışına düşman olan Turgut, Sünni İslam'a resmen savaş açış durumda. Savaşını medya üzerinden sürdüren Faruk Turgut bu haliyle (kini ve intikam hırsı) Müslümanlar için nasihat niteliği taşıyor.

Müslümanların neden sinema, televizyon, kültür sanat mevzularında Sekülerlerden geri kalmaması gereketiği, bu sektörlerin birileri tarafından nasıl silah olarak  kullanıldığı, müslümanlarında artık bu sektörlerde muktedir olması gerektiğini anlatıyor...

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