İslam dünyasının girişimcileri İstanbul'da buluşuyor

YENİ AKİT / MEHMET CANITATLI

Ekonomik, siyasi ve sosyal çalkantılar ile mücadele eden, ve milyonlarca Müslümanın gözyaşlarının dinmediği İslam coğrafyası içinde Türkiye bir umut gibi parlıyor. İstanbul, tarihteki gibi İslam medeniyetinin merkezi olma yolunda hızla gelişiyor. Ve MÜSİAD (Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği) kurulduğu 1990 yılından buyana, İslam dünyasındaki ülkelerin ve iş insanlarının karşılıklı ekonomik ve ticari ilişkilerinin geliştirilmesi yolunda ümit verici çalışmalar yapmaya devam ediyor.

İşte bu amaçla, kısaca MÜSİAD EXPO olarak bilinen Uluslararası Ticaret Fuarının 17.si, 21-24 Kasım 2018 tarihleri arasında İstanbul Yeşilköy’deki CNR Fuar Merkezinde gerçekleştirilecektir. MÜSİAD EXPO ile aynı zaman diliminde, 20-24 Kasım 2018 tarihleri arasında aynı yerde Uluslararası İş Forumu (IBF)’nun 22. Kongresi de gerçekleştirilecektir. MÜSİAD EXPO ve IBF Kongresi, iki yılda bir İstanbul’da MÜSİAD’ın ev sahipliğinde yapılan, ve yaklaşık 70 kadar ülkeden 7.000 civarında yurtdışından iş insanlarını bir araya getiren çok önemli ticaret platformlarıdır. MÜSİAF Fuarı’nın kökleri 1993 yılında ilk defa İzmir’de yapılmış olmaya uzanırken, İBF Kongresi ilk defa 1995 yılında Pakistan’ın Lahore şehrinde başlatılmış ve 1996 yılında İstanbul’a taşınmış olup, MÜSİAD’ın başkanlığında ve evsahipliğinde çalışmalarını sürdürmektedir.

Bu iki büyük buluşmanın önemi şuradadır; İslam ülkeleri, tıpkı bir Avrupa Birliği ya da Amerika Birleşik Devletleri gibi, kaynaklarını, ekonomilerini, enerjilerini ve vatandaşlarını bir Birlik, bir Federasyon oluşumu içinde maalesef bütünleştiremediler. Bu gerçeğin, ilgili ülkelerin birçoğunda siyasi irade yokluğu, batılı sömürgeci ülkelerin kurdukları düzen, meşru çoğulcu ve halka dayanan yönetimler olmayışı gibi nedenleri vardır. Ayrıca ekonomik alanda ise, İslam ülkelerinin birbirleri ile olan ticaretlerinde çok sayıda engeller bulunmaktadır; Malların ve hizmetlerin ticaretinde yüksek gümrük vergisi duvarları, kotalar; ülkelerin bankaları arasında finans transferleri için direkt akreditasyon olmaması; ulaştırma alanında, taşımacılıkta birçok ülke arasında direkt bağlantılar olmaması; standartlar ve teknik şartlarda farklılıklar olması; fiziki alanda insanların dolaşımını olumsuz etkileyen vize engelleri gibi birçok sıkıntıları saymak mümkündür.

İslam ülkeleri arasında ekonomik ve siyasi yakınlaşmayı sağlamak amacıyla çok taraflı olarak, 1969’da kurulan İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), 1975’de kurulan İslam Kalkınma Bankası (İKB), ve 1983’de kurulan İSEDAK gibi kuruluşların, bunun yanında bölgesel bazda kurulmuş ECO ve D-8 gibi oluşumların, aradan bu kadar süre geçmesine rağmen, bir ekonomik birlik, bir siyasi birlik sağlamada yeterli ilerleme sağladıklarını söylemek mümkün değildir.

MÜSİAD, kurulduğu 1990 yılından buyana İslam ülkeleri arasında ekonomik ilişkileri geliştirmek, ticari ve yatırım ilişkilerini, ortaklık ilişkilerini arttırmak amacıyla, Dış İlişkiler Komisyonu vasıtasıyla çok yoğun çalışmalar yapmıştır. Karşılıklı fuarlar düzenleme ve katılım, dış ticaret amaçlı heyet gezileri, ülke Pazar araştırmaları, dış ülkelerde ofisler temsilcilikler açma, MÜSİAD EXPO ve IBF İş Kongreleri düzenlemek bu faaliyetlerden başlıcalarıdır. Ayrıca MÜSİAD, İslam ülkelerinin hükümetleri nezdinde, karşılıklı vizelerin kaldırılması, üye ülkeler arasında Serbest Ticaret Anlaşmaları imzalanması gibi alanlarda çok yoğun temaslarda bulunmuş ve olumlu sonuçlar da elde etmiştir. Burada en önemli konu, ilgili ülkelerdeki siyasi yönetimlerin niyeti, iradesi, kararlılığı ve uygulamadır.

Bu konuda son 16 yıl boyunca görev alan Türk hükümetleri çok yoğun çalışmalar yapmışlardır. Bugün Türkiye olarak 70 kadar ülke ile aramızda vize muafiyeti bulunmaktadır. Ayrıca 29 ülke ile Serbest Ticaret Anlaşmalarını ülkemiz imzalamış durumdadır. Bu anlaşmalardan 17’si halen yürürlüktedir. Afrika’da 42 ülkede diplomatik temsilciliklerimiz, dünyada 200’den fazla diplomatik ve ticari temsilciliklerimiz bulunmaktadır. THY ve TİKA aracılığıyla dış dünya ile yumuşak güç unsurlarımız başarıyla görev yapmaktadırlar.

Sonuç olarak, Türkiye’nin toplam dış ticareti içinde İslam ülkeleri ile ticaretin payı 2002’de % 11 iken, bugün % 30’a ulaşmıştır. Hatta 2011’de % 38’e bile yükselmişti. Yine son 15 yılda Afrika ülkeleri ile toplam ticaretimiz 4 katı artışla 20,6 milyar dolara ulaşmıştır.

İşte, MÜSİAD’ın dış ilişkilerdeki çok aktif ve 70 ülkedeki 210 irtibat noktalarıyla beraber yürüttüğü çalışmaların zirvesi olan 17.MÜSİAD EXPO ve 22. IBF Kongresi, İslam dünyasındaki ekonomik bütünleşmeyi ve yakınlaşmayı ilerletmek için büyük bir fırsattır. Karşılıklı iş görüşmeleri, fuar katılımları, dış ülke pazarları seminerleri, küresel rezerv para ve alternatif sistemler konusundaki oturumlar, 20-24 Kasım 2018 tarihleri arasında İstanbul’da, CNR Fuar Merkezinde, mahzun durumdaki İslam dünyasına umut ışıkları saçacaktır inşaallah.



