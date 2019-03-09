İslâm dünyasının ciddi bir bilinçlenme ihtiyacı var

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) İslam Ülkeleri İstatistik, Ekonomik ve Sosyal Araştırma ve Eğitim Merkezi (SESRIC) Genel Direktörü Musa Kulaklıkaya, 5-8 Mart’ta Birleşmiş Milletler (BM) Genel Merkezinde düzenlenen BM İstatistik Komisyonu 50. oturumu için bulunduğu New York’ta, değerlendirmelerde bulundu.

SESRIC olarak 2007’den bu yana BM İstatistik Komisyonu toplantılarına düzenli olarak katılım sağladıklarını vurgulayan Kulaklıkaya, burada hem gözlemci statüsüyle komisyon toplantılarını ve yan etkinlikleri izlediklerini hem de bizzat bazı yan etkinlikler düzenlediklerini vurguladı. Kulaklıkaya, SESRIC’in Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine ilişkin, “İslam ülkelerinde Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ile ilgili gelişmeleri yakından takip ederek, gerektiğinde ihtiyaç duyulan alanlarda üye ülkelerimizdeki kurumlarda ve insan kaynaklarında kapasite geliştirme konusunda katkı sağlıyoruz” diye konuştu. Kulaklıkaya, İslam ülkelerinin homojen bir yapıda olmayıp, gelir seviyeleri arasında ciddi farklar olduğuna dikkati çekerek, “En fakir ülkemizde kişi başına düşen milli gelir 400 dolar civarında iken en zengin ülkemizde 60 bin dolardan fazla. Bu durum çok karamsar bir tablo gibi görülebilir ama aslında başka açıdan önemli bir iş birliği fırsatı” dedi.

“İslam dünyasında ciddi bir bilinçlenmeye ihtiyacımız var”

Kulaklıkaya, İslam ülkelerinin çok farklı coğrafyalara yayılmış olmaları ve farklı kültürel arka planlardan gelmeleri nedeniyle yeteri kadar iş birliği yapamadıklarına işaret ederek, “İİT üyesi ülkeler arasında sağlıklı bir iş birliğinin geliştirilmesi, ülkeler arasındaki gelişmişlik farkının azaltılmasına bağlı” görüşünü paylaştı.

İslam ülkeleri arasında bu iş birliği ve dayanışma anlayışının zayıf olmasında siyasi irade eksikliğinin çok önemli bir husus olduğunun altını çizen Kulaklıkaya, şunları kaydetti: “İslam dünyasında ortak sorunlarımız ve bu sorunları çözme konusunda iş birliği ve dayanışma içerisinde olabilme hususunda bireyler, hükümetler, sivil toplum kuruluşları ve ekonomik aktörlerin ciddi bir bilinçlenmeye ihtiyacı var. İslam dünyası olarak ekonomik, beşeri sermaye ve doğal kaynaklar açısından ciddi bir potansiyelimiz, güçlü yanlarımız var ancak sahip olduğumuz bu potansiyel, uluslararası arenada bıraktığımız etki ile mütenasip değil.”

Ümmetin çıkarları için gayret edeceğim

Kulaklıkaya, temmuzda başlayacağı İİT Genel Sekreter Yardımcılığı görevinde önceliğinin İİT’nin reform ve bütçe çalışmaları olduğunu belirterek, “Teknik olarak bu konuların önemli olması yanında, benim ülkemizi orada temsil edecek olmam ayrı bir gurur kaynağı. Bana güvendikleri için başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve hükümetimiz olmak üzere, milletimiz ve devletimize teşekkür ediyorum. Hem ülkemizin menfaatleri hem de İslam ümmetinin çıkarları neyi gerektiriyorsa bunu korumaya gayret edeceğim. Ülkem ve milletimi en iyi şekilde temsil edeceğim” diye konuştu