Hem ceza yedi hem temizledi! Kaçak döktüğü inşaat atığı pahalıya patladı

Çorum’da çevre kirliliğine yönelik bir ihbarın ardından harekete geçen zabıta ekipleri, Kapaklı 3’üncü Cadde’deki boş arsada inceleme yaptı. Atıkları bölgeye getiren kişinin tespit edilmesinin ardından cezai işlem uygulanırken, alanın temizlenmesi de aynı kişiye yaptırıldı.

20 bin TL ceza uygulandı

Yapılan incelemede atıkları traktörle döken kişi tespit edildi. Kabahatler Kanunu kapsamında 20 bin TL idari para cezası uygulanan kişiye döktüğü atıklarda temizlettirilerek, Kuruçay İnşaat Atığı ve Hafriyat Biriktirme Alanı’na taşıttırıldı.

“Denetimler devam edecek”

Belediyeden yapılan açıklamada, boş arsalar, yol kenarları ve gelişigüzel alanlara hafriyat ve inşaat atığı dökülmesine izin verilmeyeceği belirtilerek, çevreyi kirletenlere yönelik denetimlerin sürdürüleceği bildirildi.