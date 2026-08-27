Şampiyonlar Ligi'nde rakipler belli oldu! Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten flaş açıklamalar
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Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli olan Galatasaray'da Başkan Dursun Özbek açıklamalarda bulundu.
Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli olan Galatasaray'da Başkan Dursun Özbek açıklamalarda bulundu.
Özbek'in ifadeleri şöyle:
Bütün takımlara hayırlı olsun. Galatasaray elinden gelenin en iyisini yapacak.
Ne kadar çok takım gelirse Türkiye'nin futbol marka değeri yukarılara çıkacaktır.
Fenerbahçe'ye ve Avrupa Ligi'ndeki takımlarımıza başarılar diliyorum.
Galatarasay'ın rakipleri şu şekilde:
Barcelona, PSG (D), Aston Villa, Sporting (D), Feyenoord, Lille (D), Stuttgart, AEK (D).