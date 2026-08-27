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Spor Şampiyonlar Ligi'nde rakipler belli oldu! Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten flaş açıklamalar
Spor

Şampiyonlar Ligi'nde rakipler belli oldu! Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten flaş açıklamalar

Yeniakit Publisher
Recep Yeşil Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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Şampiyonlar Ligi'nde rakipler belli oldu! Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten flaş açıklamalar

Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli olan Galatasaray'da Başkan Dursun Özbek açıklamalarda bulundu.

Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli olan Galatasaray'da Başkan Dursun Özbek açıklamalarda bulundu.

Özbek'in ifadeleri şöyle:

Bütün takımlara hayırlı olsun. Galatasaray elinden gelenin en iyisini yapacak.

Ne kadar çok takım gelirse Türkiye'nin futbol marka değeri yukarılara çıkacaktır.

Fenerbahçe'ye ve Avrupa Ligi'ndeki takımlarımıza başarılar diliyorum.

 

Galatarasay'ın rakipleri şu şekilde:

Barcelona, PSG (D), Aston Villa, Sporting (D), Feyenoord, Lille (D), Stuttgart, AEK (D).

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