Böyle serinlediler! 40 derece sıcakta çocukların imdadına muhtar yetişti
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Mardin’in Artuklu ilçesinde bunaltıcı havadan etkilenen çocuklar, mahalle parkında tankerle püskürtülen suyun altında serinledi. Renkli anlar cep telefonu kamerasına yansıdı...
Mardin Artuklu’ya bağlı Ortaköy Mahallesi’nde sıcaklıkların yükselmesiyle çocuklar serinlemek için farklı bir çözüm buldu. Mahalle muhtarı Abdurrahman Çimen, çocukların isteği üzerine su tankeriyle parka giderek üzerlerine temiz su püskürttü.
Muhtar çocukların ricasını kırmadı
İlçeye bağlı Ortaköy Mahallesi’nde hava sıcaklığının 40 dereceye yaklaşmasıyla sıcaktan bunalan çocuklar, serinlemek için mahalle muhtarından yardım istedi. Daha önce yangın söndürme ve acil sosyal hizmetlerde kullanılmak üzere kendi imkanlarıyla su tankeri satın alan mahalle muhtarı Abdurrahman Çimen, çocukların isteğini kırmayarak tankerle mahalle parkına gitti. Çimen, parkta bulunan çocukların üzerine tankerde bulunan temiz suyu püskürterek serinletti. Çocukların su altında eğlendiği anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.