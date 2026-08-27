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Gündem Narin Güran dosyasında çirkin kampanya! İddialar asılsız çıktı...
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Narin Güran dosyasında çirkin kampanya! İddialar asılsız çıktı...

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Narin Güran dosyasında çirkin kampanya! İddialar asılsız çıktı...

Adalet Bakanlığı, Diyarbakır’da cinayete kurban giden Narin Güran’ın ailesinin Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı’na başvurusunun bulunmadığı yönündeki sosyal medyada yer alan iddiaların asılsız olduğunu açıkladı.

Adalet Bakanlığı, Güran ailesinin Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı’na başvurusunun olmadığı yönündeki paylaşımların gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

Güran ailesi adına Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığına herhangi bir müracaatta bulunulmadığı yönünde çeşitli sosyal medya paylaşımları yapılması üzerine Adalet Bakanlığından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: 

TUTANAKLAR ADALET BAKANLIĞINDA

“Bakanlık kayıtları ise Güran ailesinin Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı ile iki ayrı tarihte doğrudan görüşme gerçekleştirdiğini ortaya koymaktadır. İlk görüşme 21 Mayıs 2026 tarihinde baba Arif Güran, oğlu Baran Güran ve babaanne Süveyla Güran’ın katılımıyla gerçekleştirilmiştir. İkinci görüşme ise 9 Haziran 2026 tarihinde baba Arif Güran, oğlu Baran Güran ve avukatlarının katılımıyla yapılmıştır. Her iki görüşmeye ilişkin tutanaklar da Adalet Bakanlığı kayıtlarında bulunmaktadır. Bu nedenle, Güran ailesinin Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı’na başvurusunun olmadığı yönündeki paylaşımlar gerçeği yansıtmamaktadır” bilgisini paylaştı.

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