Arda'yı arama çalışmaları sürüyor! Denize girmek yasaktı, 4 arkadaş dalgalara kapıldı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Kırklareli’nin Vize ilçesinde olumsuz hava koşullarına rağmen denize giren 4 gençten 3’ü kurtarıldı. 20 yaşındaki Arda B.’ye ulaşmak için ekipler çalışmalarını sürdürüyor.
Kırklareli’nin Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesinde, denize girmenin yasak olduğu günde 4 arkadaş dalgalara kapıldı.
Sağlık durumları iyi
Yasak kararına rağmen Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesinde 4 arkadaş, yüzmek için denize girdi. Dalgalı denizde 4 kişinin sürüklendiğini gören çevredekilerin ihbarıyla bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait bot sevk edildi. Bölgedeki balıkçılar da gençleri kurtarmak için denize açıldı. Çalışmalar sonucu 2 kişi Sahil Güvenlik, 1 kişi de balıkçılar tarafından kurtarılarak kıyıya çıkarıldı. Hastaneye kaldırılan 3 kişinin durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Henüz sonuç alınamadı
Kaybolan Arda B.'yi arama çalışmaları sürüyor. Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın havadan helikopter, denizden botlar, jandarmanın dron ve AFAD ekiplerinin de karadan sürdürdüğü çalışmalardan henüz bir sonuç alınamadı.