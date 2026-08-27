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Spor Hull City’den hücum hattına genç takviye! Muhammed-Ali Cho 2031’e kadar imzaladı
Spor

Hull City’den hücum hattına genç takviye! Muhammed-Ali Cho 2031’e kadar imzaladı

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Hull City’den hücum hattına genç takviye! Muhammed-Ali Cho 2031’e kadar imzaladı

İngiltere Premier Lig ekibi Hull City, Nice forması giyen 22 yaşındaki Fransız futbolcu Muhammed-Ali Cho’yu kadrosuna kattı.

Hull City, hücum seçeneklerini Nice’ten Muhammed-Ali Cho transferiyle genişletti. Forvet ve kanatlarda görev yapabilen 22 yaşındaki futbolcu, Angers ve Real Sociedad’ın ardından forma giydiği Nice’ten İngiliz ekibine geçti. Nice kariyerinde 93 maça çıkan genç futbolcu, 12 gol kaydetti.

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