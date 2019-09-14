ANKARA (AA) - Eski Lübnan Dışişleri ve Göçmenler Bakanı Adnan Mansur, "İslam devletleri parçalanmışlığa artık son vermeli. Egemen güçlerin bize musallat olmasına fırsat vermemeliyiz." dedi.

İslam Birliği Araştırmaları Merkezi (İSBAM) tarafından "İslam Dünyasının Geleceği ve Filistin" temasıyla başkentte bir otelde "İslam Birliği Kongresi" düzenlendi. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan kongreye, eski İran dışişleri bakanlarından Hamide Effort Komitesi Koordinatörü Manuçehr Muttaki ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun yanı sıra İslam ülkelerinden çok sayıda davetli katıldı.

Kongre kapsamında, "Kudüs: İslam Dünyasının En Temel ve En Önemli Meselesi" başlıklı oturum düzenlendi.

Eski Lübnan Dışişleri ve Göçmenler Bakanı Adnan Mansur, oturumda yaptığı konuşmada, İslam dünyanın halen sömürgecilikten kaynaklanan bağımlılıkların acısını çektiğini belirterek, "Egemen ve sömürgeci güçler, izledikleri düşmanca politikalarla devletlerin kendi kararlarını almalarına engel oluyor." ifadesini kullandı.



İsrail'in kurulduğu tarihten bu yana bölgenin huzur bulamadığına işaret eden Mansur, egemen güçlerin desteğiyle İsrail'in kurulmasının sömürgecilerin bölgedeki hakimiyetini artırdığına dikkati çekti.



Mansur, "İslam devletleri parçalanmışlığa artık son vermeli. Egemen güçlerin bize musallat olmasına fırsat vermemeliyiz." diye konuştu.

Siyonist varlığın halkları ve bölgeyi tümüyle tehdit ettiğinin altını çizen Mansur, "Bizlerin ekonomik ve siyasi kararlarımızda siyonist varlığa karşı duruş sergilememiz gerekiyor. İslam dünyasının aynı hedef ve fikir doğrultusunda anlaşabilmesi lazım." ifadelerini kullandı.

- "Filistin'de iki devletli bir çözüm yoktur, bu fiyaskodur"

İslam ve Küresel İlişkiler Merkezi (CIGA) Direktörü Filistinli akademisyen Prof. Dr. Sami Al Aryan, kutsal toprakları işgal altında tutan siyonist hareketin Müslümanlar arasındaki bölünmüşlükten beslendiğini dile getirdi.



Aryan, "Siyonist hareketin sadece bir hareket olmadığını, tüm Orta Doğu'yu ve sonrasında tüm dünyayı kontrol etmeye çalışan bir güç olduğunu görüyoruz." ifadesini kullandı.



Siyonist hareketin, Müslümanlar toplumların dil, din, etnik ve mezhep açısından bölünmesini istediğini aktaran Aryan, "Ortadoğu'da ya da ötesinde nerede bir bölünmüşlük nerede bir kardeş kavgası varsa arkasında siyonist hareket olduğunu görüyoruz." dedi.

Aryan, "Filistin'de iki devletli bir çözüm yoktur, bu fiyaskodur. Bizim tek amacımız, işgalci siyonist unsurların Filistin'i terk etmesi olmalıdır. Bizim Yahudilerle alıp veremediğimiz yok, bizim derdimiz işgalci siyonistlerledir. İşgalci kuvvetler buradan arındırılmalıdır." diye konuştu.

- "Siyonist varlık yenilmez güç değil"

Yurt Dışı Filistin Konferansının Genel Sekreteri Münir Şefik, Batılı sömürgecilik sisteminin yerini yeni bir dünya düzeninin aldığı ve güçler dengesinin yeniden dağıldığı bir döneme girildiğini anlattı.

Şefik, siyonist varlığın gün geçtikçe güç kaybettiği yorumunda bulunarak, "Müslümanlar, siyonist varlığın yenilmez güç olduğu tahayyülünü artık aklından çıkarmalı." değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan Münir Şefik, İslam ülkelerinin bir araya gelerek, siyonist varlığa ve ABD hakimiyetine karşı ciddi ve kararlı tutum sergilemesi gerektiğinin altını çizdi.

- "Müslümanlar devletler D-8'leri işlevsel hale getirmeli"

Uluslararası Müslüman Alimler Dayanışma Derneği (UMAD) Başkanı Abdulvahap Ekinci de bölgesel ve küresel alanda yaşanılan sorunların temelinde Kudüs'ün siyonist varlık tarafından işgal edilmesi olduğunu belirterek, Kudüs özgürleştirilmeden İslam dünyasının huzura kavuşamayacağı değerlendirmesinde bulundu.

Müslümanların halen siyonist işgalin acısını yaşadığını dile getiren Ekinci, "Müslümanların kanı her yerde oluk oluk akıyor. Ortaya çıkaran sorunların tamamı, siyonistlerin bu mukaddes toprakları işgalinden kaynaklanıyor." diye konuştu.

Ekinci, "Arapçılık, Türkçülük ve Kürtçülük gibi İslami olmayan ırkçılıkları yayarak, terör örgütleri oluşturdular. Bunların temelinde, Kudüs'ün işgalinin genişletilerek devamı ettirilmesi ve 'Başkaları bize kölelik yapsın' inancıyla dünyaya bakan siyonizmin bu insanları sömürmesi yatıyor." ifadesini kullandı.

Konuşmasında, Müslümanlar arasında İslam birliğinin tesis edilmesinde Gelişen Sekiz (D-8) Ekonomik İşbirliği Örgütü'nün önemli rol oynadığına işaret eden Ekinci, "Müslümanlar devletler bazında D-8'lerin ihyası, işlevsel hale gelmesi, Türkiye'de, Suriye'de, Irak'ta ve muhtelif yerlerde ümmetin yaşadığı sıkıntıların son bulması anlamına gelir." şeklinde konuştu.











