  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem

İslam âlimi Şeyh Said anılıyor

Tek parti CHP’sinin hışmına uğraması sonucu büyük bir mağduriyet yaşayan İslam âlimi Şeyh Said, Hakk’a irtihalinin 95. yıl dönümünde dualarla yâd ediliyor.

Yeniakit Publisher
2020-06-29 09:02:00 - 2020-06-29 09:02:52
İslam âlimi Şeyh Said anılıyor

 Haber Merkezi 

Tek parti zulmüne maruz kalan ve 29 Haziran 1925’te idam edilen İslâm âlimi Şeyh Said, şehadetinin 95. yıldönümünde rahmet ve dualarla anılıyor. İslâm’ı kendisine rehber edinen Şeyh Said son devrin önde gelen din mazlumlarından biri olarak biliniyor. İnandığı gibi yaşayan ve bu uğurda mücadele eden Şeyh Said’in maruz kaldığı muamele halen yürekleri sızlatıyor.

Yeni Akit Gazetesi

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2013 model Fiat Ducato
Satılık 2013 model Fiat Ducato

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı