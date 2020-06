İslam âlimi Şeyh Said anılıyor

Haber Merkezi

Tek parti zulmüne maruz kalan ve 29 Haziran 1925’te idam edilen İslâm âlimi Şeyh Said, şehadetinin 95. yıldönümünde rahmet ve dualarla anılıyor. İslâm’ı kendisine rehber edinen Şeyh Said son devrin önde gelen din mazlumlarından biri olarak biliniyor. İnandığı gibi yaşayan ve bu uğurda mücadele eden Şeyh Said’in maruz kaldığı muamele halen yürekleri sızlatıyor.