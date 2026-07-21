Okul katliamında kan donduran ayrıntılar! 43 sayfalık iddianamede şok gerçekler!

Olay günü yapılan incelemelerde, okulun birinci katındaki koridorda saldırıda kullanılan 5 tabanca, boş şarjörler, 84 boş kovan ve çok sayıda suç unsuru ele geçirildi. Saldırıyı gerçekleştiren ve olay sırasında yaşamını yitiren 8. sınıf öğrencisi İsa Aras Mersinli'nin annesi Peyman Pınar Mersinli ile babası Uğur Mersinli iddianamede baş şüpheliler arasında yer aldı.

Çizdiği Krokiler ve Şiddet Videoları Ele Geçirildi

Saldırganın cep telefonu ve bilgisayarında yapılan adli incelemelerde, katliamın yaşandığı Ayser Çalık Ortaokulu'na ait tükenmez kalemle çizilmiş kroki görselleri tespit edildi. Telefon kayıtlarında babasına ait silahlarla çekilmiş fotoğraflar, Şanlıurfa Siverek'teki okul saldırısı haberi ve çok sayıda şiddet içerikli video yer alırken, cani ruhlu çocuğun ailesini de katletmeyi planladığı ortaya çıkarıldı.

Katliamın Detaylı Planı Dosyalardan Çıktı

Dijital materyallerde yapılan derinlemesine incelemelerde, failin farklı ülkelerdeki okul katliamlarını ve el yapımı patlayıcıları araştırdığı saptandı. 11 Nisan 2026 tarihindeki saldırıyı adım adım nasıl uygulayacağına dair hazırladığı detaylı belgenin, katliamın işleniş şekliyle birebir örtüştüğü belirlendi.

Sosyal Medya İşbirlikçilerine Ayrı Soruşturma

Gözü dönmüş katilin ailesini öldürme planlarının yanı sıra, sosyal medyadaki bazı kullanıcılara "okula saldırı yapacağını" açıkça beyan ettiği tespit edildi. Bu paylaşımları alan ve suçu ihbar etmeyen şahıslar hakkında da adli makamlarca ayrıca soruşturma yürütüldüğü bildirildi.

Saldırganın cep telefonu ve bilgisayarında yapılan inceleme sonrası elde edilen notların ayrıntılı şekilde anlatıldığı iddianamede, şunlar kaydedildi:

"Fail İsa Aras Mersinli'ye ait bilgisayar ve telefonda, silahlı saldırı olayının gerçekleştiği Ayser Çalık Ortaokulu'nun tükenmez kalemle çizilmiş krokilerine ilişkin görsellerin bulunduğu, cep telefonunda kayıtlı görsellerde olayda kullanılan Uğur Mersinli'ye ait silahlar ile fotoğraf çektiğinin, cep telefonuna 15 Nisan 2026 tarihinde saat 11.53'te Şanlıurfa ili Siverek ilçesinde meydana gelen okul saldırısına ilişkin haber görüntüsünü kaydettiğinin, yine cep telefonunda çok sayıda şiddet içerikli video kaydının tespit edildiği anlaşılmıştır. Cep telefonu üzerinde yapılan inceleme neticesinde, failin aile üyelerine yönelik de saldırı planı yaptığı ve okulda gerçekleştireceği silahlı saldırı eylemine olay tarihinden önce karar verdiği, buna ilişkin araştırmalar ve hazırlıklar yaptığı tespit edilmiştir."

İddianamede, saldırganın bilgisayarında ve telefonunda, farklı ülkelerdeki okul saldırıları, saldırganlar, el yapımı patlayıcılar ve şiddet içerikli görüntülere ilişkin çok sayıda araştırma kaydına ulaşıldığı, 11 Nisan 2026'daki saldırıyı nasıl gerçekleştireceğine ilişkin ayrıntılı planlar içeren bir belgenin tespit edildiği, belge içeriğinin saldırının gerçekleşme şekliyle genel hatlarıyla uyumlu olduğu bilgisine yer verildi.

İncelenen belgelerde failin aile üyelerine yönelik de saldırı planı yaptığı vurgulanan iddianamede, saldırganın bazı sosyal medya kullanıcılarına, "okula yönelik saldırı düzenleyeceği" yönünde paylaşımda bulunduğu, bu kişiler hakkında da ayrıca soruşturma yürütüldüğü bildirildi.