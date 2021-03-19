İslâm âlimi Muhammed Ali es-Sabuni hayatını kaybetti
Bir süredir Türkiye'de ikamet eden İslâm alimi ve yazar Muhammed Ali es-Sabuni, vefat etti.
Meşhur İslâm âlimi Muhammed Ali es-Sabuni bir süredir ülkemizde, Yalova’da ikamet ediyordu.
Gerek kitapları, gerekse sohbetleri ile Müslümanları bilgilendiren kıymetli alim es-Sabuni bugün ahirete irtihal eyledi.
1 Ocak 1930 tarihinde Suriye'nin Halep ilçesinde dünyaya gelen Muhammed Ali es-Sabuni, Ezher Üniversitesi, eş-Şeri'a fakültesin’den 1952 yılında mezun olur. Daha sonra Şeri kada (yargı) bölümündeki ihtisas eğitimini de tamamlayarak 1954 yılında Ezher Üniversitesinden mezun olmuştur.
Daha sonra Muhammed Ali Es-Sabuni, el-Alimiyye icazetini alır ve akabinde ülkesi Suriye'ye geri dönerek sekiz yıl boyunca eğitim faaliyetlerinde bulunmuştur. Bu süre sonrasında Suudi Arabistan'a hicret etmiş ve burada Mekke-i Mükerreme Üniversitesi Eğitim Fakültesinde ve eş-Şeria fakültesinde dersler vermeye başlamıştır.
Buradaki eğitim hizmeti yaklaşık yirmi sekiz yıl sürmüş, bu uzun süre içerisinde birçok üniversite hocaları yetiştirmiş ve Ümmü'l-Kura Üniversitesinde birçok klasik eserin tahkikini yapmıştır.
Muhammed Ali es-Sabuni kitapları
Safvetü't-Tefâsîr
El-Mevârîs fi'ş-Şerîati'l-İslâmiyye
Min Künûzi's-Sünne
Ravâ'i'u'l-Beyân fî Tefsîri Âyâti'l-Ahkâm
Kubes min Nûri'l-Kur'âni'l-Kerîm
Es-Sünnetü'n-Nebeviyye Kismün mine'l-Vahyi'l-İlâhî el-Münezzel
Mevsû'atü'l-Fikhi'ş-Şer'î el-Muyesser
Ez-Zevâcü'l-İslâmî el-Mübekkir Seâdetün ve Hisânetün
Et-Tefsîru'l-Vâdıh el-Müyesser
El-Hedyü'n-Nebeviyyü's-Sahîh fî Salâti't-Terâvîh
Îcâzü'l-Beyân fî Süveri'l-Kur'ân
Mevkifü'ş-Şerîati'l-Garrâ' min Nikâhi'l-Müt'ati
Haraketü'l-Ardi ve Deverânühâ Hakîkatün İlmiyyetün Eşbetehâ'l-Kur'ân
Et-Tibyân fî Ulûmi'l-Kur'ân
Akîdetü Ehli's-Sünneti fî Mîzâni'ş-Şer'i
En-Nübüvvetü ve'l-Enbiyâ'
Risâletü's-Salâti
El-Mehdiyyü ve Eşrâtü's-Sâ'ati
El-Müktetaf min 'Uyûni'ş-Şi'r
Keşfü'l-İftirâ'ât fî Risâleti't-Tenbîhât Havle Safveti't-Tefâsîr
Dürratü't-Tefâsîr
Cerîmetü'r-Ribâ Ahtaru'l-Cerâ'imi'd-Dîniyyeti ve'l-İctimâ'iyyeti
Et-Tebsîr bimâ fî Rasâ'ili Bekr Ebû Zeyd mine't-Tezvîr
Şerhu Riyâdi's-Sâlihîn
Şübehât ve Ebâtîl Havle teaddüdi Zevcâti'r-Rasûl
Risâletün fî Hukmî't-Tasvîr
Me'âni'l-Kur'ân
El-Muktetaf min 'Uyûni't-Tefâsîr
Muhtasaru Tefsîri İbn Kesîr
Muhtasaru Tefsîri't-Taberî
Tenvîru'l-Ezhân min Tefsîri Rûhi'l-Beyân
El-Müntekâ'l-Muhtâr min Kitâbi'l-Ezkâr
Fethu'r-Rahmân bi Keşfi mâ Yeltebisü fi'l-Kur'ân