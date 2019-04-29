İslam alimi işkence edilerek öldürüldü!

Doğu Türkistanlı bir İslam aliminin Çin'in cezaevinde işkence edilerek öldürüldüğü ifade ediliyor.

Türkistan Press'in haberine göre, Türkistan'ın Kaşgar şehrinin önde gelen din adamlarından biri olan Süleyman Tohti, Ekim 2017'de "dini aşırıcı ve terör örgütü mensubu olma" suçlamasıyla hapsedildiği cezaevinde işkence ile öldürüldü. Tohti'nin ailesinden yüzü aşkın kişinin de tutuklandığı Türkiye'de ikamet eden yakınları tarafından teyit edildi.

Bir dönem Kaşgar'daki büyük camilerde imam-hatiplik görevini yürüten ve Kaşgar'da dünyaya gelen 86 yaşındaki İslam aliminin hayatı boyunca dini eğitim vermekle meşgul olduğu, halk arasında kazandığı sevgi ve itibarı nedeniyle "Aksakallı" olarak kabul ediliği aktarıldı.

Çin'in, Doğu Türkistan'da kurduğu toplama kamplarında bir milyondan fazla Doğu Türkistanlı Müslümanı tuttuğu biliniyor.

Çoğunluğu Uygur ve Kazaklardan oluşan Müslüman nüfus bölgede ciddi bir baskı altında tutuluyor.