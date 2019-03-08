İslam Alemi coşkuyla camilere koştu
Üç ayların başlangıcı olan Regaip Kandili, İslam alemi tarafından büyük bir mutlulukla karşılandı. Vatandaşlar, mübarek gece nedeniyle camilere akın etti.08 Mart 2019 Cuma 00:04
Taha Emre ÖZDEMİR ANKARA
Üç ayların başlangıcını müjdeleyen Regaip Gecesi, Müslümanlar tarafından coşkuyla karşılandı. İslam alemi bu mübarek gece vesilesi ile camilere akın etti.
İslam alemi üç ayların başlangıcı, onbir ayın sultanı Ramazan'ın gelişini müjdeleyen Regaip Gecesini coşkuyla karşıladı. Müslümanlar bu özel gecede Camilere akın etti. Birlik ve beraberlik duyguları ile ellerini semaya kaldıran Müslümanlar, İslam Coğrafyasının mazlumları için de dualar etti.
Regaip Gecesinin gelişi ile birlikte ulvî bir yolculuğun başlangıcı, üç ayların ilki Recep Ayı'da başlamış oldu. Müslümanlar, Recep ve Şaban aylarından sonra da onbir ayın sultanı Ramazan'ın coşkusunu yaşayacak.
Peygamber Efendimizin Okuduğu Dua
Peygamberimiz Hazreti Muhammed (S.A.V)'in Regaip gecesi için duası şöyleydi:
"Allah'ım, Recep ve Şaban aylarını bizim için mübarek kıl ve bizi Ramazan ayına kavuştur"
YORUM YAZ