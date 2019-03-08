İslam Alemi coşkuyla camilere koştu

Taha Emre ÖZDEMİR ANKARA

Üç ayların başlangıcını müjdeleyen Regaip Gecesi, Müslümanlar tarafından coşkuyla karşılandı. İslam alemi bu mübarek gece vesilesi ile camilere akın etti.

İslam alemi üç ayların başlangıcı, onbir ayın sultanı Ramazan'ın gelişini müjdeleyen Regaip Gecesini coşkuyla karşıladı. Müslümanlar bu özel gecede Camilere akın etti. Birlik ve beraberlik duyguları ile ellerini semaya kaldıran Müslümanlar, İslam Coğrafyasının mazlumları için de dualar etti.

Regaip Gecesinin gelişi ile birlikte ulvî bir yolculuğun başlangıcı, üç ayların ilki Recep Ayı'da başlamış oldu. Müslümanlar, Recep ve Şaban aylarından sonra da onbir ayın sultanı Ramazan'ın coşkusunu yaşayacak.

Peygamber Efendimizin Okuduğu Dua

Peygamberimiz Hazreti Muhammed (S.A.V)'in Regaip gecesi için duası şöyleydi:

"Allah'ım, Recep ve Şaban aylarını bizim için mübarek kıl ve bizi Ramazan ayına kavuştur"