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Islak ve çıplak ayakla namaza durmak mekruhtur

Hanefi fıkhının ictihadı günümüzün sağlık gerekleri ile birebir örtüşüyor...

30 Ağustos 2018 Perşembe 12:31
Islak ve çıplak ayakla namaza durmak mekruhtur

Hanefi fıkhının ictihadı günümüzün sağlık gerekleri ile birebir örtüşmektedir.

Ayak ve tırnak mantarı, tedavisi mümkün olan fakat bulaşıcı bir hastalık.. Tırnaklarınızda mantar enfeksiyonu varsa bunu görebilir, kokusunu duyabilir veya ağrı gibi bir hassasiyet duyabilirsiniz.

Tırnak mantar enfeksiyonu kendiliğinden iyileşmez. Hekim tarafından önerilen ilaç tedavisi ve önerilere uymak gerekir. Doktorunuz, mantar enfeksiyonunuz için ağızdan alabileceğiniz ilaç yazabilir. Ayak tırnak mantarında tedavi yaklaşık 3 ay sürer. El tırnak mantarında tedavi yaklaşık 2 aydır.

FIKIH NE DİYOR?

Fıkhın mü’mine tavsiyesi de namazı çıplak ayakla kılmamak yönünde. Ne kırsalda, ne camide, ne evde.. Namazı, temiz mest veya çorapla ayakları örtülü olarak kılmak, çıplak ayakla kılmaktan kat kat efdaldir. Dürr-ül-muhtar’a göre hadis-i şerifte, örtülü ayakla kılmak emredildi.

Redd-ül-muhtar’da ise Resulullah Efendimiz Hazretlerinin ve Eshab-ı kiram’ın örtülü ayakla namaz kıldıkları kaydedilmektedir.

Sadece onlarda değil; Halebî, Berika, Hadika’da da namazı ayakları örtülü kılmanın sevabının çok olacağına işaret ediliyor.

Velhasıl ayaklar çıplak olarak namaza durulması mekruhtur. Savaş ve zaruret halinde botla, ayakkabıyla namaz kılınabilir. Bunlarda kir varsa, mümkün olduğunca temizlenir.

Hanefi fıkhı konuyu özetle böyle düzenlemiştir. Şafii kardeşlerimize göre ise, çıplak ayakla namaz kılmanın mahzuru yoktur.

Tabii bu ihtilaf kimsenin kafasını karıştırmamalıdır. Müctehid imamların ihtilafıdır ki, rahmet yüklüdür.

Haber Tarihi: 30 Ağustos 2018 Perşembe 12:31
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