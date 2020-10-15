Koronavirüs salgını aralık 2019’da Çin’de ortaya çıktı. Salgın seyahatler aracılığıyla dünyanın dört bir yanına yayıldı. Ülkemiz vakanın en geç görüldüğü ülkeler arasında yer aldı. Salgınla birlikte maske, mesafe ve hijyen kuralları hayatlarımıza yerleşti. Cerrahi maskeler, N95 filtreli maskeler ve kumaş maskeler kullanılmaya başlandı. Maskeler nemden, terden ya da yağmurdan ıslanabiliyor. Vatandaşlar ise ıslanan maskenin koruyuculuğunu kaybedip kaybetmeyeceğini araştırmaya başladı. Islak maske koronadan korur mu?

Islak maske koronadan korur mu?

Maske kaç saatte bir değiştirilmeli? Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof.Dr. Mehmet Ceyhan, maskelerin yağmur ya da nemden ıslanması durumunda koruyuculuğunu kaybettiğini belirtti.

Ceyhan, nemin maskenin gözeneklerini büyüttüğünü ve iplikçiklerin birbirine yapışmasına yol açtığını belirtti. Islanan maskenin hemen değiştirilmesi gerektiğini de ifade etti.

Uzmanlar sık sık cerrahi maskelerin uzun saatler boyunca kullanılmaması gerektiğini vurguluyor. Nem ve ter sebebiyle ıslanan maskelerin 3-4 saatte bir yenisiyle değiştirilmesi gerektiği vurgulanıyor.