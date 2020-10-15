Islak maske koronadan korur mu?
Yağmurda maske ıslanırsa korur mu? | Koronavirüs salgınıyla birlikte yaşamlarımıza maske, mesafe ve hijyen kuralları girdi. Sokağa çıkan herkesin maske takması zorunlu. Sonbaharla birlikte yağmurlar da başladı. Hal böyle olunca vatandaşlar yağmurdan ıslanan maskenin koruyuculuğunu kaybedip kaybetmediğini araştırmaya başladı. Ayrıca ter ve nefesle cerrahi maskeler hızla nemleniyor. Peki, nemlenen maske koruyuculuğunu kaybediyor mu? Maskeler kaç saatte bir değiştirilmeli?
Koronavirüs salgını aralık 2019’da Çin’de ortaya çıktı. Salgın seyahatler aracılığıyla dünyanın dört bir yanına yayıldı. Ülkemiz vakanın en geç görüldüğü ülkeler arasında yer aldı. Salgınla birlikte maske, mesafe ve hijyen kuralları hayatlarımıza yerleşti. Cerrahi maskeler, N95 filtreli maskeler ve kumaş maskeler kullanılmaya başlandı. Maskeler nemden, terden ya da yağmurdan ıslanabiliyor. Vatandaşlar ise ıslanan maskenin koruyuculuğunu kaybedip kaybetmeyeceğini araştırmaya başladı. Islak maske koronadan korur mu?
Islak maske koronadan korur mu?
Maske kaç saatte bir değiştirilmeli? Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof.Dr. Mehmet Ceyhan, maskelerin yağmur ya da nemden ıslanması durumunda koruyuculuğunu kaybettiğini belirtti.
Ceyhan, nemin maskenin gözeneklerini büyüttüğünü ve iplikçiklerin birbirine yapışmasına yol açtığını belirtti. Islanan maskenin hemen değiştirilmesi gerektiğini de ifade etti.
Uzmanlar sık sık cerrahi maskelerin uzun saatler boyunca kullanılmaması gerektiğini vurguluyor. Nem ve ter sebebiyle ıslanan maskelerin 3-4 saatte bir yenisiyle değiştirilmesi gerektiği vurgulanıyor.