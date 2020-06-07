İslahiye’de saman satışı başladı

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde buğday hasadı ile birlikte elde edilen samanın satışına başlandı.

İslahiye ilçesinde pandemi dönemindeki yasaklardan dolayı bölgede giriş çıkışların kısıtlanması nedeni ile hasadına yaklaşık bir hafta geç başlanan saman, balya olarak ve çuvallara doldurularak hayvancılık yapan il ve ilçelere satılıyor.

Bölgede saman ticareti yapan ve Hatay ilinden gelen Ahmet Sağdıç, "Hasat zamanı geldiğinde biçerci arkadaşlardan, tarla sahiplerinden samanlarını alıyoruz ve ihtiyacı olan Hatay civarında büyük besicilere isteyenlere kar amaçlı alıp satıyoruz. Biz bunu bu pandemi hastalığından dolayı bir haftadır geç kaldı. Yaklaşık burada 15 gün daha kalırız. Bizde ekmeğimizi böyle çıkarmaya çalışıyoruz. Geçen seneye göre bu sene fiyatlar biraz yüksek görünüyor. Sıcaklık 35 derece civarındadır bu şartlarda çalışıyoruz. Bizde yevmiye ile ekmeğimizi helaliyle bu sıcakta kazanmaya çalışıyoruz" diye konuştu.