İŞKUR’dan 83 bin kişiye iş! Adım adım hedefe doğru

Geçtiğimiz yıl istihdam alanında kendi rekorunu kıran Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), 2019’da yeni rekora imza atmaya hazırlanıyor. İŞKUR, ocak ayında 28 bin 585’i kadın 83 bin 416 kişinin istihdamına aracılık etti. İstihdamın korunması ve artırılması, işsizlerin mesleki niteliklerinin geliştirilmesi, işsizliğin azaltılması ve özel politika gerektiren grupların iş gücü piyasasına kazandırılmasını amaçlayan İŞKUR, istihdama aracılık etmeye devam ediyor.

26 bin genç işe yerleştirildi

Geçen yılın ocak ayında 79 bin 422 kişinin istihdamına aracılık eden Kurum, bu yılın ocak ayında 83 bin 416 kişinin iş bulmasına katkı sağladı. İşe yerleştirilenlerin 54 bin 831’i erkek, 28 bin 585’i kadınlardan oluştu. Genç işsizliğiyle de mücadele kapsamında geçen ay toplam 26 bin 67 gencin istihdamına aracı olan İŞKUR, aynı dönemde 15 bin 860 yükseköğrenim mezununu da işle buluşturdu.

Hedef 1,5 milyon kişiye iş

İŞKUR’un geçen yıl 1 milyon 247 bin 188 kişinin istihdamına aracılık ederek kendi alanındaki en yüksek istihdam rakamına ulaşmıştı. İŞKUR, 2019 yılında bu rakamı aşarak 1 milyon 500 bin kişiyi işe yerleştirerek yeni bir rekora imza atmaya hazırlanıyor. Kurum, iş ve meslek danışmanlığı hizmetleri kapsamında geçen yıl 5 milyon 928 bin bireysel görüşme de gerçekleştirildi. İŞKUR, geçen yıl işbaşı eğitim programları kapsamında 300 bin 512, mesleki eğitip kursları kapsamında 117 bin 239 ve girişimcilik eğitim programlarında da 81 bin 183 kişi olmak üzere aktif iş gücü programlarından 498 bin 934 kişinin yararlanmasını sağladı.

“Özel sektör işe yerleştirmede 50 kat artış sağladık”

İŞKUR Genel Müdürü Cafer Uzunkaya, İŞKUR’un istihdamın artırılması noktasında her geçen yıl önemli mesafeler kat ettiğini söyledi.

2002’de 24 bin 482 kişinin İŞKUR aracılığıyla özel sektörde işe yerleştiğini hatırlatan Uzunkaya, “İŞKUR olarak 2017’de 1 milyon 52 bin 974 kişiyi, 2018’de ise 1 milyon 240 bin 308 kişiyi özel sektörde işe yerleştirdik. 2002’ye kıyasla 2018’de özel sektör işe yerleştirme sayımızı elli kat artırdık. Yenilenen yapısı ve vizyonuyla İŞKUR olarak, iş arayanlara, işverenlere ve öğrencilere danışmanlık, işe yerleştirme, işgücüne nitelik ve tecrübe kazandırma faaliyetleri başta olmak üzere oldukça geniş bir yelpazede hizmet sunuyoruz” diye konuştu.