İŞKUR TYP Toplum Yararına Programlar

İŞKUR tarafından yapılan Toplum Yararını Programı TYP çevre temizliği, okullarda çevre düzenlemesi ve park düzenlemeleri gibi alanlarda TYP alımları gerçekleştirilmekte. İşe yerleştirmelerinde zorluk çekilen işsizlerin çalışma alışkanlıklarından uzaklaşmamaları için İŞKUR TYP’ye katılımcılar yüzde 80 kura yöntemi yüzde 20 liste yöntemi ile alınmakta. İŞKUR TYP ilanları nereden yayılanıyor? TYP ilanlar İŞKUR üzerinden yayınlanmaktadır. İŞKUR TYP üzerinden alımlarda çalışanlar 9 ay boyunca İŞKUR TYP uygulaması üzerinde çalışmakta.

İŞKUR TYP Toplum Yararına Programlara kimler başvuruda bulunur?

İŞKUR TYP başvuru şartları neler? İŞKUR TYP başvurusu için aranan şartlar şunlardır:

Kuruma kayıtlı işsiz olmak,

18 yaşını tamamlamış olmak,

Emekli ve malul aylığı almıyor olmak,

Öğrenci olmamak (açıköğretim ve açık lise öğrencileri hariç),

İŞKUR TYP başvurusu nasıl yapılır?

İŞKUR TYP başvurusu nereden yapılır? İŞKUR TYP başvuruları, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ortaklaşa çalışma neticesinde yapılmakta. Okulların güvenliği, temizliği ve bakım onarımı gibi alanlarda alımların gerçekleştirildiği TYP başvuruları İŞKUR'un internet sitesi e şube İŞKUR üzerinden ya da İŞKUR şubeleri üzerinden gerçekleştirilmekte.

İŞKUR TYP iş başvurusu nasıl yapılır?

İŞKUR TYP iş başvurusu yapacakların ilk yapması gereken İŞKUR’un sitesine giriş yapılmalıdır. İŞKUR sitesine giriş yaptıktan sonra sayfanın alt kısmında bulunan İŞKUR’un verdiği hizmetler nelerdir? Yazısının altında bulunan Toplum Yararına Programlar kısımı tıklanır. TYP arama işlemleri sayfasının açıldığını göreceksiniz.

İŞKUR TYP araması yapacaklar oturdukları ilde İŞKUR TYP iş ilan olup olmadığını aramak için başvuru yapılacak il ve başvuru yapılacak ilçe seçilir ve Ara tuşuna basılır. Arama yapmak istediğiniz ilde TYP iş ilanları söz konusu ise gelen listede İŞKUR TYP iş ilanlarını göreceksiniz. Listelenen TYP iş ilanlarına başvuru yapmak için seç kısmının altındaki ilan numarası tıklanır ve TYP iş başvurusu yapılır. Ancak İŞKUR TYP iş başvurusu yapmak için İŞKUR kaydınız olması gerekir. Peki İŞKUR kaydı nasıl yapılır? İŞKUR girişi nasıl olur?

İŞKUR kaydı nasıl yapılır?

İŞKUR iş başvurusu sonuçları

İŞKUR iş başvurusunda bulunanlar İŞKUR sonuçlarının ne zaman ve nereden açıklanacağını merak ediyor. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) İş Başvurusu Sorgulama yapmak isteyenler İŞKUR iş başvuru sonuçlarını e devlet üzerinden sorgulamakta. İŞKUR TYP sonuçları için tıklayınız.