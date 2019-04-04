İŞKUR sahaya indi

Ordu Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürlüğü tarafından 1 Nisan-3 Mayıs 2019 tarihleri arasında İşgücü Piyasası Araştırması gerçekleştirilecek. Araştırma kapsamında 696 iş yeri ziyaret edilecek.

Ordu ilinin tamamında gerçekleştirilecek araştırma ile işgücünün yapısı, sektörler bazında çalışanların mesleklere ve cinsiyete göre dağılımları, ihtiyaç duyulan işgücü için talep edilen eğitim ve beceri durumları, temininde güçlük çekilen meslekler ve teminde güçlük çekme nedenleri, 2020 yılında işgücü piyasasında mesleki değişim beklentilerine ilişkin bilgiler derlenecek. Bu çalışma ile birlikte Ordu işgücü piyasasının fotoğrafı çekilecek ve açık iş oranı hesaplanacaktır. Ordu ilinde sektörlerin işgücü ihtiyacı tespit edilecek.

Araştırma bilimsel yöntemlerle yapılacak

İŞKUR Ordu İl Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, uluslararası sektörel ve mesleki sınıflandırmalar kullanılarak yapılacak araştırmada tamsayım yöntemi ile çalışılacağı belirtildi. Açıklama da şu bilgilere yer verildi:

“Çalışma başından sonuna kadar Genel Müdürlükte konusuna hakim, güçlü bir ekiple koordine edilecektir. İş yeri ziyaretleri ‘her işsize, her işverene bir Danışman’ sloganıyla istihdam edilen, İş ve Meslek Danışmanları marifetiyle gerçekleştirilecektir. Saha çalışması Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile birlikte tespit edilen 2-9, 10-19 ve 20+ istihdamlı toplam 696 iş yerlerinde gerçekleştirilecektir. Alan uygulaması bizzat Ordu Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü personeli tarafından iş yerleri ziyaret edilerek gerçekleştirilecektir. Çalışma sonucunda il düzeyinde sektörel ayrımlı istatistiksel olarak anlamlı tahminler üretilecektir.”

Çalışma sonuçlarının İŞKUR personeli tarafından raporlaştırılacağı kaydedilen açıklamada, “Çalışmanın sonuç raporunda Ordu işgücü piyasası arz ve talep yönüyle ele alınacaktır. Araştırma marifetiyle, aktif İstihdam Politikalarının, özellikle işgücü yetiştirme kurslarının tespit edilen ihtiyaçlara göre açılması planlanmaktadır. Araştırmanın, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına, çalışma hayatının tüm aktörlerine, sivil toplum örgütlerine, üniversitelere, araştırmacılara ve tüm kamuoyuna faydalı olması beklenmektedir” denildi.