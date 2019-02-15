İŞKUR personel alımı başvurusu nasıl yapılır? İŞKUR iş ilanları son dakika

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) istihdama yönelik son derece önemli çalışmalara imza atıyor. Özel kuruluşlarının yanında artık devlet kurumları da personel alımlarını Toplum Yararına Programı (TYP) kapsamında İŞKUR üzerinden yapmakta. Hal böyle olunca da vatandaşlar İŞKUR iş başvurularının nasıl yapıldığını merak ediyor. İŞKUR güvenlik görevlisi, çağrı merkezi elemanı, şoför İŞKUR iş ilanları son dakika İŞKUR iş başvurusu nasıl yapılır? İŞKUR iş ilanları giriş sayfası.

İş arayan binlerce kişiye güzel haber. İŞKUR, farklı pozisyonlarda 48 bin kişinin istihdam edileceğini duyurdu. Gıdadan tekstile,inşaattan otomotive birçok sektör on binlerce işçi arıyor. İŞKUR'da verilen ilanlara göre aranan işçi sayısı 48 bin 121 oldu. En çok aranan ise beden işçisi. İşkur aynı zamanda bir vasfı olmayanlara eğitim de veriyor.mmeslek öğrenenlere günlük de 77 lira ücret ödüyor.

İŞKUR alımı başvurusu nasıl yapılır?

Kamu kurumları veya özel sektör firmalarında işçi statüsüyle çalışmak üzere iş arayanlar, ister internet şubesi isterse en yakın İŞKUR İl Müdürlüğü aracılığıyla sisteme üye olup, özgeçmişlerini kayıt ettikten sonra yine internet şubesini kullanarak; kişisel bilgileriyle eşleşen iş ilanlarına doğrudan ulaşabilirler, çeşitli kriterler girerek yurtiçi iş ilanlarını arayabilir, kişisel bilgileriyle eşleşebilen ilanlara başvurabilirler, Çeşitli kriterler girerek yurtdışı iş ilanlarını arayabilir, yurtdışındaki işyerlerine işgücü sevk etmek isteyen işverenlerin iletişim bilgilerine ulaşarak kendileriyle doğrudan temasa geçebilirler.

Nasıl başvuru yapılır?

İş arayanlar, ister İŞKUR'un internet sitesinden, ister en yakın İŞKUR İl Müdürlüğü'nden sisteme üye olup kendine uygun işe başvurabiliyor.

İş arayanlar İŞKUR'un sitesine özgeçmişlerini kayıt ettikten sonra; kişisel bilgileriyle eşleşen iş ilanlarına doğrudan ulaşabiliyor.

Yurtiçi, yurtdışı iş ilanlarını arayabiliyor, işverenlerle doğrudan temasa geçebiliyor.