İŞKUR personel alım ilanı başvuru şartları neler?
İŞKUR iş ilanı yayınlayarak binlerce personel alımı yapıyor. Korona salgını sürecinde işten çıkarmalar yasaklanmış olsa da yine de çok sayıda kişi iş arayışında. İŞKUR Nisan ayı güncel iş ilanları yayımlandı. İŞKUR iş ilanına bakıldığında beden işçisi, satış danışmanı, büro memuruna, güvenlik personelinden, temizlik elemanı, ön muhasebe elamanı başta olmak üzere çok sayıda branşta personel alımı yapılacağı görülmekte. Peki, İŞKUR personel alım ilanlarına başvuru şartları neler?
Türkiye İş Kurumu - Açık İş İlanları - İŞKUR e-şube internet sitesi üzerinden personel alımı iş ilanları yayılanmakta. Kamu personel alımları İŞKUR iş ilanlarının yanında özel sektör iş ilanları da yine İŞKUR açık iş ilanları üzerinden yayınlanmakta. İŞKUR iş ilanlarına bakıldığında güncel İŞKUR İş İlanları arasında 458 şoför alım ilanı bulunuyor. Türkiye İş Kurumu üzerinden Nisan ayının girmesiyle birlikte güncel iş ilanlarını güncelledi. Güncel ilan listesine göre binlerce iş ilanı yayınlayan İŞKUR, iş ilanlarıyla hem işçi kadroları hemde memur personel alımı için iş ilanı söz konusu. Peki İŞKUR iş ilanları hangi branşlarda?
İŞKUR iş ilanları
Beden İşçisi (Genel) iş ilanı 11539
Temizlik Görevlisi iş ilanı 1792
Makineci (Dikiş) iş ilanı 1727
Satış Danışmanı / Uzmanı iş ilanı1690
Pazarlama Sorumlusu iş ilanı 1567
Turizm Ve Otelcilik Elemanı iş ilanı 1308
Gazaltı Kaynakçısı iş ilanı1273
Konfeksiyon İşçisi iş ilanı1178
Ön Muhasebeci iş ilanı1047
CNC Torna Tezgahı Operatörü iş ilanı 737
Şoför-Yük Taşıma iş ilanı 25
Forklift Operatörü iş ilanı 692
Elektrikçi (Genel) 678
Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi 645
Paketleme işçisi 640
Garson (Servis Elemanı) 595
Dokuma Konfeksiyon Makineci 543
Güvenlik Görevlisi iş ilanı496
Büro Memuru (Genel) iş ilanı 488
Tır-Çekici Şoförü iş ilanı 458
İŞKUR iş başvurusu nasıl yapılacak?
İŞKUR ilanlarına başvuru yapacak adaylar başvurularını online yapacaklar. İŞKUR İş İlanları arama sayfasına ulaşan adaylar burada meslek grubu ve şehre göre arama yapacaklar. Kendisine uygun kadro bulan adaylar daha sonra İŞKUR üyelikleri üzerinden başvurularını tamamlayacaklar.