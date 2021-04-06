İŞKUR personel alım ilanı başvuru şartları neler?

Türkiye İş Kurumu - Açık İş İlanları - İŞKUR e-şube internet sitesi üzerinden personel alımı iş ilanları yayılanmakta. Kamu personel alımları İŞKUR iş ilanlarının yanında özel sektör iş ilanları da yine İŞKUR açık iş ilanları üzerinden yayınlanmakta. İŞKUR iş ilanlarına bakıldığında güncel İŞKUR İş İlanları arasında 458 şoför alım ilanı bulunuyor. Türkiye İş Kurumu üzerinden Nisan ayının girmesiyle birlikte güncel iş ilanlarını güncelledi. Güncel ilan listesine göre binlerce iş ilanı yayınlayan İŞKUR, iş ilanlarıyla hem işçi kadroları hemde memur personel alımı için iş ilanı söz konusu. Peki İŞKUR iş ilanları hangi branşlarda?

İŞKUR iş ilanları

Beden İşçisi (Genel) iş ilanı 11539

Temizlik Görevlisi iş ilanı 1792

Makineci (Dikiş) iş ilanı 1727

Satış Danışmanı / Uzmanı iş ilanı1690

Pazarlama Sorumlusu iş ilanı 1567

Turizm Ve Otelcilik Elemanı iş ilanı 1308

Gazaltı Kaynakçısı iş ilanı1273

Konfeksiyon İşçisi iş ilanı1178

Ön Muhasebeci iş ilanı1047

CNC Torna Tezgahı Operatörü iş ilanı 737

Şoför-Yük Taşıma iş ilanı 25

Forklift Operatörü iş ilanı 692

Elektrikçi (Genel) 678

Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi 645

Paketleme işçisi 640

Garson (Servis Elemanı) 595

Dokuma Konfeksiyon Makineci 543

Güvenlik Görevlisi iş ilanı496

Büro Memuru (Genel) iş ilanı 488

Tır-Çekici Şoförü iş ilanı 458

İŞKUR iş başvurusu nasıl yapılacak?

İŞKUR ilanlarına başvuru yapacak adaylar başvurularını online yapacaklar. İŞKUR İş İlanları arama sayfasına ulaşan adaylar burada meslek grubu ve şehre göre arama yapacaklar. Kendisine uygun kadro bulan adaylar daha sonra İŞKUR üyelikleri üzerinden başvurularını tamamlayacaklar.