İŞKUR meslek edindirme kursları 2021 İŞKUR meslek edindirme kursları ne zaman başlıyor?

İŞKUR meslek edindirme kursları 2021 kapsamında değerlendirilen Anne Projesi ile iglili ayrıntılar merak edliyor. İŞKUR anne projesi için katılım koşulları neler?

İŞKUR Anne projesi başvuru şartları nelerdir?

İŞKUR’a kayıt yaptırılması ve işsiz olunması, Herhangi bir kurumdan emekli olunmaması,

İşbaşı Eğitim Programına başvuru yapılmış olması,

Başvuru tarihinden önce 3 ay boyunca herhangi bir yerde çalışmıyor olmak,

İşverenin 1. Ya da 2.derece yakını olunmaması, İş ve meslek danışmanlıklarından daha önce yararlanılmamış olunması,

Başvuru tarihinden önceki son bir ay içerisinde emeklilik ve malullük primi yatırılmamış olması gerekmektedir.

Anne projesine nasıl başvurulur?

İŞKUR tarafından kadın istihdamını artırmak amacıyla düzenlenen Anne Projesi ile çalışmayan annelere iş imkanı sunuluyor. Bu projeden yararlanabilmek için İŞKUR’un mesleki eğitim kursları ya da işbaşı eğitim programlarından birine kayıt yaptırılması gerekmektedir. programlara katılarak destek alabilmek için çocuğa ait kimlik belgesinin aslı ya da gündüz bakım evinin faturası talep edilmektedir. Bakım desteği için kreşten alınan SGK Sicil Numarası evrakı ile birlikte İŞKUR’a başvuru yapılmalıdır. İŞKUR’un yeni projesine sadece 0-15 yaş aralığında çocuğu olan anneler başvuru yapabilecektir. Bunun yanında 0-15 yaş aralığında evlat edinmiş annelerin istenen şartları sağlaması halinde bu yardımdan faydalanabilecektir. Çalışmayan annelerin İŞKUR’un düzenlediği mesleki eğitim kurslarına veya işbaşı eğitim programlarına katılmaları halinde aylık 1870 TL destek verilecektir. Mesleki eğitim kursuna katılan annelerin kurslara en az 3 ay katılım sağlamaları gerekmektedir. günde en az 5, en fazla 8 saat olarak haftada toplam 40 saat katılım göstermesi halinde işbaşı eğitim programından 3 ayda toplam 8 bin 610 TL ödenek alabilecek.