İŞKUR kamu personel alımları, İŞKUR memur alımları |İŞKUR işçi iş başvuruları
İŞKUR üzerinden yayımlanan personel alım ilanlarına bakıldığında 70 bin 687 personel alım yapılacağı görülmekte. İŞKUR vasıtasıyla alınacak personellerden bazıları için KPSS şartı aranırken bazılarında ise KPSS şartı söz konusu değil. Peki İŞKUR alımları ne zaman? İŞKUR kamu personel alımları, İŞKUR memur alımları ile İŞKUR özel sektör işçi alım tarihleri, İŞKUR iş başvuru şartları ile İŞKUR personel alımı meslek grupları da merak ediliyor.
İŞKUR Türkiye genelinde 70 bin 687 personel almının gerçekleştireceğini yaptığı ilanla duyurdu. Türkiye’nin farklı şehirlerinde bulunan özel işyerlerinde çalıştırılmak üzere en az ilkokul mezunu 70 Bin 687 personel alımı yapılacak. Türkiye İş Kurumu resmi internet adresinden iş ilanları yayınlandı. Türkiye genelinde birçok farklı şehirde 70 bin 687 personel alım ilanı yaparak iş arayanların umudu oldu. Özel işyerlerinde çalıştırılmak üzere en az ilkokul mezunu beden işçisi, marangoz, çağrı merkezi temsilcisi, temizlik görevlisi, konfeksiyon İşçisi, satış Danışmanı, elektrikçi ve CNC Torna Tezgahı Operatörü başta olmak üzere pek çok alanda personel alımı için iş ilanı yayınlamakta. Ayrıca İŞKUR üzerinden kamu kurumlarına da memur alımı söz konusu.
İŞKUR iş ilanları
Beden İşçisi (Genel) 6353
Makineci (Dikiş) 754
Gazaltı (Mıg-Mag) Kaynakçısı 693
Bisküvi İmalat İşçisi 650
Ön Muhasebeci 635
Dokuma Konfeksiyon Makineci 609
Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi 582
Temizlik Görevlisi 533
Konfeksiyon İşçisi 485
Satış Danışmanı / Uzmanı 469
Elektrikçi (Genel) 356
CNC Torna Tezgahı Operatörü 346
Forklift Operatörü 311
Şoför-Yük Taşıma 300
Paketleme işçisi 272
Düz Dikiş Makineci 271
Büro Memuru (Genel) 250
Plastik Enjeksiyon Üretim Elemanı 228
Argon Kaynakçısı (Tığ Kaynakçısı) 220
Ambar/Depo Görevlisi 208
Depo İşçisi (Elleçleme)196
Kalite Kontrolcü 196
Metal Mamuller Montaj İşçisi 193
Et Ve Et Ürünleri İşlemecisi 190
Diğer İmalat Ve İlgili İşçiler (Makine İle) 181
Kaynakçı (Oksijen Ve Elektrik) 181
Mekanik Bakım Onarımcısı 172
CNC Freze Tezgahı Operatörü 171
Makine Mühendisi 168
Diğer İmalat Ve İlgili İşçiler (Elle) 166
Reyon Görevlisi 161
Pazarlamacı 159
Elektrik Teknisyeni 153
Mermer İşçisi 153
Muhasebeci 150
Tır-Çekici Şoförü 144
Kurye141
Tornacı (Torna Tezgahı Operatörü) 141
Muhasebe Meslek Elemanı 138
Depo Sevkiyat Sorumlusu 137
Kasiyer 129
Güvenlik Görevlisi 128
Beden İşçisi (Temizlik) 127
Aşçı 126
Sevkiyat Görevlisi 122
Elektrik Teknikeri 120
Plastik Mamuller İmal İşçisi 120
Satış Temsilcisi / Plasiyer 120
Müşteri Hizmetleri Görevlisi/Asistanı 116
Boyacı-Metal 111
Kamyon Şoförü 107
Seramik İmal İşçisi 107
Örgü Makinası Operatörü 106
Dokuma Makineleri Operatörü / Dokumacı 105
Marangoz 104
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