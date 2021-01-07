İŞKUR kamu personel alımları, İŞKUR memur alımları |İŞKUR işçi iş başvuruları

İŞKUR Türkiye genelinde 70 bin 687 personel almının gerçekleştireceğini yaptığı ilanla duyurdu. Türkiye’nin farklı şehirlerinde bulunan özel işyerlerinde çalıştırılmak üzere en az ilkokul mezunu 70 Bin 687 personel alımı yapılacak. Türkiye İş Kurumu resmi internet adresinden iş ilanları yayınlandı. Türkiye genelinde birçok farklı şehirde 70 bin 687 personel alım ilanı yaparak iş arayanların umudu oldu. Özel işyerlerinde çalıştırılmak üzere en az ilkokul mezunu beden işçisi, marangoz, çağrı merkezi temsilcisi, temizlik görevlisi, konfeksiyon İşçisi, satış Danışmanı, elektrikçi ve CNC Torna Tezgahı Operatörü başta olmak üzere pek çok alanda personel alımı için iş ilanı yayınlamakta. Ayrıca İŞKUR üzerinden kamu kurumlarına da memur alımı söz konusu.

İŞKUR iş ilanları

Beden İşçisi (Genel) 6353

Makineci (Dikiş) 754

Gazaltı (Mıg-Mag) Kaynakçısı 693

Bisküvi İmalat İşçisi 650

Ön Muhasebeci 635

Dokuma Konfeksiyon Makineci 609

Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi 582

Temizlik Görevlisi 533

Konfeksiyon İşçisi 485

Satış Danışmanı / Uzmanı 469

Elektrikçi (Genel) 356

CNC Torna Tezgahı Operatörü 346

Forklift Operatörü 311

Şoför-Yük Taşıma 300

Paketleme işçisi 272

Düz Dikiş Makineci 271

Büro Memuru (Genel) 250

Plastik Enjeksiyon Üretim Elemanı 228

Argon Kaynakçısı (Tığ Kaynakçısı) 220

Ambar/Depo Görevlisi 208

Depo İşçisi (Elleçleme)196

Kalite Kontrolcü 196

Metal Mamuller Montaj İşçisi 193

Et Ve Et Ürünleri İşlemecisi 190

Diğer İmalat Ve İlgili İşçiler (Makine İle) 181

Kaynakçı (Oksijen Ve Elektrik) 181

Mekanik Bakım Onarımcısı 172

CNC Freze Tezgahı Operatörü 171

Makine Mühendisi 168

Diğer İmalat Ve İlgili İşçiler (Elle) 166

Reyon Görevlisi 161

Pazarlamacı 159

Elektrik Teknisyeni 153

Mermer İşçisi 153

Muhasebeci 150

Tır-Çekici Şoförü 144

Kurye141

Tornacı (Torna Tezgahı Operatörü) 141

Muhasebe Meslek Elemanı 138

Depo Sevkiyat Sorumlusu 137

Kasiyer 129

Güvenlik Görevlisi 128

Beden İşçisi (Temizlik) 127

Aşçı 126

Sevkiyat Görevlisi 122

Elektrik Teknikeri 120

Plastik Mamuller İmal İşçisi 120

Satış Temsilcisi / Plasiyer 120

Müşteri Hizmetleri Görevlisi/Asistanı 116

Boyacı-Metal 111

Kamyon Şoförü 107

Seramik İmal İşçisi 107

Örgü Makinası Operatörü 106

Dokuma Makineleri Operatörü / Dokumacı 105

Marangoz 104

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