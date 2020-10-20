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Ekonomi İŞKUR işçi alım ilanı
Ekonomi

İŞKUR işçi alım ilanı

Güncel iş ilanları | İş arayan onlarca kişi her gün mesleklerine, deneyimlerine uygun iş ilanlarını araştırıyor. İŞKUR’da hem özel hem de kamu kurum ve kurumlarına yönelik neredeyse her gün yeni bir ilan yayınlanıyor. Peki, İŞKUR iş başvurusu nasıl yapılır? | İŞKUR iş ilanları | Güncel iş ilanları| İŞKUR e-şube başvuru.

Yeniakit Publisher
2020-10-20 12:42:00 -
İŞKUR işçi alım ilanı

Koronavirüs salgını sebebiyle ülkemizde 17 Kasım 2020’ye kadar işten çıkarma yasağı bulunuyor. Uzun zamandır işsiz olanlar ya da işini değiştirmek isteyenler güncel iş ilanlarını nereden nasıl ulaşabileceklerini merak ediyor. Peki, İŞKUR güncel iş ilanları nasıl görülür?

İŞKUR işçi alım ilanı

İŞKUR üzerinden her gün onlarca yeni ilan yayınlanıyor. Söz konusu ilanlara e şube üzerinden başvuru yapmanız mümkün. Peki, güncel iş ilanları nasıl bulunur?

İŞKUR e-şube internet sitesine e-devlet şifreniz ya da üye bilgilerinizle giriş yapabilirsiniz. Açılan sayfada çalışma yeri, ülke, il, ilçe, ilan tarihi, meslek, öğrenim durumu, işyeri türü gibi seçenekler bulunuyor. Bu seçenekleri doldurup size en uygun ilanı bulabilirsiniz.

İş ilanlarına online olarak başvuru yapabilirsiniz. Her ilanın başvuru şartı birbirinden farklı durumda. Bu sebeple öncelikle ilanları tek tek inceleyip size en uygun olanlarına başvuru yapmanızı öneririz.

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