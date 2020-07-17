İŞKUR işbaşı eğitim programı başvuru nasıl yapılır? İŞKUR işbaşı eğitim maaşı ne kadar?

Meslek kurslarına katılan herkes hem iş öğreniyor hem de cep harçlığı alıyor. İşbaşı Eğitim Programı veya İŞKUR eğitim programları; bilişim ve imalat sektörlerindeki işyeri ve mesleklerde en fazla 6 ay, diğer sektörlerde ise en fazla 3 ay olarak uygulanmaktadır. Siber güvenlik, bulut bilişim, oyun geliştirme uzmanı ve kodlama gibi çağımızın ve geleceğin meslekleri olarak görülen alanlarda düzenlenecek olan işbaşı eğitim programlarına katılan 18-29 yaş arası gençler için işbaşı eğitim programlarının süresi 9 ay uygulanacaktır. Program günde en az 5 en fazla 8 saat olmak üzere ve haftada 6 günü aşmamak kaydıyla haftalık 45 saati geçmeyecek şekilde planlanabilir.

İŞKUR işbaşı eğitim programı maaşı ne kadar?

Kurslara katılan kişiler 26 gün üzerinden 780 TL ile 2.870 TL cep harçlığı alacaktır. Ayrıca 160 günlük mesleki kurslara katılan kişiler de 4.800 TL ile 17.200 TL arasında cep harçlığı almaya hak kazanacaktır. Ancak bunun için gerekli şartları sağlıyor olmanız istenmektedir.

İŞKUR işbaşı eğitim programı başvuru nasıl yapılır?

15 yaşını doldurmuş olmak,

T.C vatandaşı olmak,

İş verenin aradığı özelliklerinde olmanız,

Emekli olmamak,

Yetiştirilecek mesleğe uygun özelliklerde olmanız,

Meslek ve iş danışmanlığı hizmetlerinden faydalanmış olmanız.