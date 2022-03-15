İŞKUR iş ilanları: Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvuruları! Esube İSKUR girişi...

İŞKUR iş ilanları e şube girişi yapılarak gerçekleştirilmekte. İŞKUR üzerinden iş ilanları araması yapacak olanlar İŞKUR'a kayıt yapmk durumunda. İŞKUR iş kaydı bulunanlar başta Sağlık Bakanlığı işçi alımı iş ilanları başvurusu olmak üzere hem kamu personel alımı iş ilanlarına hem de özel sektör iş ilanlarına başvuruda bulunabilmekte.

Sağlık Bakanlığı İŞKUR işçi alımları başladı mı?

Sağlık Bakanlığının taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 10 bin sürekli işçi alımı ilanı da Resmi Gazete'de yer aldı. Adaylar işçi alımı ilanına Türkiye İş Kurumunun (İŞKUR) "esube.iskur.gov.tr" adresinden ulaşabilecek ve başvurular 15-21 Mart tarihlerinde bu adres üzerinden çevrim içi olarak gerçekleştirilecek.

Bakanlığın ihtiyaç duyduğu hizmet türleri ve mesleklerde alımlar il düzeyinde karşılanacak ve başvurularda kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi'nde kayıtlı olan adresleri dikkate alınacak. Her aday ilan edilen kadrolardan yalnızca bir iş yeri (çalıştırılacağı il) ve bir mesleğe başvuru yapabilecek. Sürekli işçi kadrolarının meslek ve kadro sayısına göre dağılımı şöyle: Temizlik görevlisi 4032, güvenlik görevlisi (silahsız) 1452, klinik destek elemanı (hastane) 1844, şoför 465, elektrikçi 642, boyacı 245, marangoz 106, ısıtma ve sıhhi tesisatçı 537, bilgisayar sistem kurulum bakım onarım ve arıza giderme elemanı 435, biyomedikal cihaz teknolojileri servis destek elemanı 242, toplam 10000.

İŞKUR internet şubesine giriş yaparak kayıt olmak için Tıklayınız