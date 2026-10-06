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Gündem Bilinci kapalı bebek polis motoruyla hastaneye yetiştirilmişti! İçişleri Bakanı Çiftçi: Polis kardeşim, sana yürekten teşekkür ediyorum!
Gündem

Bilinci kapalı bebek polis motoruyla hastaneye yetiştirilmişti! İçişleri Bakanı Çiftçi: Polis kardeşim, sana yürekten teşekkür ediyorum!

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Bilinci kapalı bebek polis motoruyla hastaneye yetiştirilmişti! İçişleri Bakanı Çiftçi: Polis kardeşim, sana yürekten teşekkür ediyorum!

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Hatay’da sağlık sorunu yaşayan ve bilinci kapanan bebeği, babasının kucağında motosikletiyle hastaneye yetiştiren polise teşekkür etti. Çiftçi “Görev başındaki polis kardeşim, saniyelerin bile önem taşıdığı bir anda gösterdiğin hassasiyet ve hızlı müdahale için yürekten teşekkür ediyorum" dedi.

Hatay’da sabah saatlerinde yaşanan olayda motorize trafik polisi, sağlık sorunu yaşayan ve bilinci kapanan bebeği babasının kucağında motosikletle hastaneye yetiştirdi.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla o polise yürekten teşekkür etti.

ALLAH AYAĞINIZA TAŞ DEĞDİRMESİN!

Çiftçi, paylaşımında "Hatay’da sağlık sorunu yaşayan ve bilinci kapanan bebeği, babasının kucağında motosikletiyle hastaneye yetiştiren görev başındaki polis kardeşim, saniyelerin bile önem taşıdığı bir anda gösterdiğin hassasiyet ve hızlı müdahale için yürekten teşekkür ediyorum. Bebeğimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, Allah’tan acil şifalar diliyorum. Emniyet teşkilatımız, milletimizin huzur ve güvenliğini sağlarken ihtiyaç duyduğu her an vatandaşlarımızın yanında olmaya devam ediyor. Görevini büyük bir sorumluluk bilinciyle yerine getiren tüm polislerimize teşekkür ediyor, kolaylıklar diliyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin" ifadelerini kullandı.

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