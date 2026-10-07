Gezi ihaneti sırasında ‘Güzel günler göreceğiz’ paylaşımları... ‘Bilirkişi’ böyle diyorsa vay memleketin haline!

HABER MERKEZİ

Kurulduğu günden beri türlü badireler atlatan ve sürekli susturulmak istenen yerli ve milli medyanın gür sesi Akit, benzersiz bir hukuk garabetiyle daha karşı karşıya kaldı. Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık AŞ’nin başvurusu üzerine gazetemize yönelik Bakırköy Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’nde açılan davaya bilirkişi olarak atanan Güzide Soydemir Ünayral’ın, milletin mukaddes değerleriyle kavgalı olduğu ve Gezi ihanetine açıktan destek verdiği ortaya çıktı. Görev sınırlarını aşan, bazı tespitlerinde kendi içerisinde çelişen ve tarafsızlığını kaybederek adeta Akit’e düşmanlık yapan Ünayral’ın, Gezi ihaneti sırasında “güzel günler göreceğiz” şeklinde paylaşımlar yaptığı ve dini değerlerimizle alay ettiği öğrenildi.

LGBT HAYRANI NAMAZ ALERJİSİ

19 Eylül 2012 tarihli paylaşımında, “20 yıllık gazetemi bugün değiştirdim artık Sözcü okuyorum” şeklinde ifadeler kullanan Ünayral’ın, bir başka paylaşımında “Bütün kadınlar namaz eteği giymeye başlamış. Maxi boy hiç sevmiyorum bögh..” şeklinde ifadeleri dikkat çekiyor. Dava konusu haber ve köşe yazılarının Fikri ve Sınai Haklar Kanunu’na göre ‘eser’ niteliği taşımadığı halde, peşin hükümle davacının 110.000 TL maddi zararının bulunduğunu ve manevi tazminat koşullarının oluştuğu sonucuna varan “taraflı” bilirkişi Ünayral’ın skandalları bununla sınırlı kalmadı. 16 Haz 2013’te, “Laikiz biz, laik!” diye bağıran Ünayral, 14 Ağustos 2013’te ise “Kamusal alanda ibadet anayasa komisyonunda kabul edilmiş. Mesai saatleri ezana göre düzenlenmesi artık mecburiyet” şeklinde İslam’ı korkutucu gibi göstermiş. Hızını alamayan Güzide, o dönem Başbakan olan Erdoğan’a ise 3 Ekim 2012’de; “Bugün Ankara Üniversitesinde Başbakanı sadece danışmanlarca seçilmiş öğrenciler görebildi, kendiniz çalıp kendiniz söylediniz yine..” diyerek dil uzatmış. LGBTİ hayranlığını da paylaşan Ünayral’a ilişkin “Böyle bilirkişi mi olur?” eleştirilerini beraberinde getirirken, kamuoyunda başta Adalet Bakanlığı olmak üzere ilgili mercilerin harekete geçmesi beklentisi oluştu.