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Gündem İşlemlerde yasal sınırın 2-3 katı para talep edilmiş… Milyonlarca liralık rüşvet ‘Çeşme’si!
Gündem

İşlemlerde yasal sınırın 2-3 katı para talep edilmiş… Milyonlarca liralık rüşvet ‘Çeşme’si!

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CHP’li ve Yeni Partili belediyelerde skandalların, vurgun ve rüşvetin ardı arkası kesilmiyor. Son olarak YP’li Çeşme Belediyesi’ne yönelik operasyonda haklarında yakalama kararı çıkarılan 12 şüpheliden 11’i gözaltına alınırken Belediyenin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ne ait bazı evrakları yakmaya çalışan bir temizlik işçisi de suçüstü yakalanmıştı. Belediyedeki yolsuzluğu ihbar eden kişinin ‘rüşvet pazarlığı’na ilişkin görüntüleri de adli makamlara teslim ettiği öğrenildi.

Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığınca Çeşme Belediyesine yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında, ihbarcı tarafından adli makamlara sunulan ve “rüşvet pazarlığı”na ilişkin olduğu değerlendirilen görüntüler ortaya çıktı.

Görüntülerde; şüpheli belediye personelinin, vatandaşın işleminin sonuçlandırılması karşılığında, yasal olarak ödenmesi gereken tutarın yaklaşık 2,5 katı kadar ilave paranın, kendisine bildirilen ve kasa olduğu değerlendirilen şüpheli şahsa ait IBAN hesabına gönderilmesini talep ettiği görüldü.

İhbarcı tarafından para gönderim işlemine ait dekont da adli dosyaya eklenmek üzere adli makamlara teslim edildi.

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Yorumlar

Vay vay

Fon yolsuzluğundaki kadar parayı götürmüşler mi

Dunyanin en büyük hırsızlık ve yolsuzluğunu unutturmak için mi bu operasyonlar

Sahi fonculari ifadeye çağırdınız mi.. yoksa sizin hırsız bizim hırsız muhabbeti mi.
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