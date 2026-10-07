AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler: Fon için komisyona gerek yok, olay yargıda
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Türkiye’nin en önemli gündem maddelerinden biri olan fon krizine yönelik açıklamalarda bulunan AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler: "Fon soruşturmasına ilişkin TBMM’de araştırma komisyonu kurulmasına şimdilik gerek yok, yargı çalışıyor” dedi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü fon soruşturması bazı fon ve hisselerde manipülasyon yapıldığı ve suç geliri elde edildiği iddiaları üzerine genişletilirken, çok sayıda şüpheli de tutuklanmıştı.
AK Parti'den Meclis'te araştırma komisyonu kurulup kurulmayacağına dair cevap geldi. Grup Başkanvekili Abdullah Güler, yaptığı açıklamada "Fon soruşturmasına ilişkin TBMM’de araştırma komisyonu kurulmasına şimdilik gerek yok, yargı çalışıyor." ifadelerini kullandı.