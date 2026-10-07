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Gündem AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler: Fon için komisyona gerek yok, olay yargıda
Gündem

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler: Fon için komisyona gerek yok, olay yargıda

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler: Fon için komisyona gerek yok, olay yargıda

Türkiye’nin en önemli gündem maddelerinden biri olan fon krizine yönelik açıklamalarda bulunan AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler: "Fon soruşturmasına ilişkin TBMM’de araştırma komisyonu kurulmasına şimdilik gerek yok, yargı çalışıyor” dedi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü fon soruşturması bazı fon ve hisselerde manipülasyon yapıldığı ve suç geliri elde edildiği iddiaları üzerine genişletilirken, çok sayıda şüpheli de tutuklanmıştı.

AK Parti'den Meclis'te araştırma komisyonu kurulup kurulmayacağına dair cevap geldi. Grup Başkanvekili Abdullah Güler, yaptığı açıklamada "Fon soruşturmasına ilişkin TBMM’de araştırma komisyonu kurulmasına şimdilik gerek yok, yargı çalışıyor." ifadelerini kullandı.

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Yorumlar

Vay vay

Çok komik olmuş, yargı mi çalışıyor..milletin parasına çökmüşler, malı götürmüşler. Dünya tarihinin en büyük hırsızlığı ve yolsuzluğu bizde. Yakında guennes rekorlar kitabına girecek..800 milyar lira ortada yok..daha 10 milyarı bile geri gelmedi..

ORAK ÇEKİÇ

olay yargıda demek yeterli değil. komisyon kurulmasıda gerekir bence ..ucu kime dokunursa dokunsun, bu devletin nayasal düzenine karşı bir operasyondur..
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