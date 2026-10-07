CHP'de istifa depremi! Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin ve 9 meclis üyesi istifa etti
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
CHP'de kaotik süreç ve yaprak dökümü devam ederken Zonguldak'tan partiyi sarsan toplu istifa haberi geldi. Alaplı İlçe Belediye Başkanı Nuri Tekin ve CHP'li 9 belediye meclis üyesi partilerinden istifa ettiklerini açıkladı.
Zonguldak'ın Alaplı İlçe Belediye Başkanı Nuri Tekin ve CHP'li 9 belediye meclisi üyesi partilerinden istifa etti.
Tekin, yaptığı yazılı açıklamada, 9 belediye meclisi üyesiyle istifa sonrası yollarına bağımsız olarak devam edeceklerini belirterek, 2014'te halkın teveccühüyle seçildiği belediye başkanlığı görevini üç dönemdir gururla sürdürdüğünü ifade etti.
Siyasi hayatı boyunca halkın güvenine layık olmayı ve kendisine verilen sorumluluğu hakkıyla yerine getirmeyi esas aldığını vurgulayan Tekin, hiçbir ayrım yapmadan ilçeye en iyi hizmeti sunmak için var gücüyle çalıştığını kaydetti.
Tekin, siyasette bazı kararların öfkeyle ya da kırgınlıkla değil, uzun uzun düşünülerek ve sorumluluk duygusuyla alındığına işaret ederek, "Partimizde son dönemde yaşanan gelişmeleri değerlendirdiğimiz bu sürecin sonunda, 9 belediye meclis üyesi arkadaşımla CHP'den istifa ediyoruz. Siyasi yolumuza bağımsız olarak devam edeceğimizi kamuoyunun takdirine sunuyoruz. Üç dönem boyunca CHP çatısı altında omuz omuza mücadele ettiğim, bana inanan, desteğini ve emeğini esirgemeyen tüm yol arkadaşlarıma ve hemşehrilerime teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.
İlçeye olan sevdasının ve halka hizmet etme kararlılığının değişmeyeceğini vurgulayan Tekin, aynı sorumluluk ve azimle ilçe için çalışmayı sürdüreceğini sözlerine ekledi.
Gündem
Belediye Meclisinde CHP-Yeni Parti kavgası! CHP'li Başkan: Seni o koltuğa CHP oturttu! Lal Denizli: Senin ağzını yerim! Atanmış...
Gündem
CHP'li belediyelerdeki rüşvet ve imar skandallarına İçişleri'nden neşter! Tutuklanan Özmen ve Güneş görevden uzaklaştırıldı