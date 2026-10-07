Arteta imzaladı! Arsenal, sözleşmeyi 2030 yılına kadar uzattı

Konuyla ilgili kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Arteta ile uzun vadeli yeni bir sözleşme imzalanmasından dolayı mutlu oldukları ifade edildi. 2019 yılında göreve başlayan İspanyol teknik adam ise geleceğini bu kulübe adamaktan ve Arsenal için en iyisini isteyen insanlarla çalışmaktan dolayı büyük mutluluk duyduğunu söyleyerek, 140 yıllık kulüp tarihinin böylesine özel bir döneminde takımı yönetmekten gurur duyduğunu belirtti.