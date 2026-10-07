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Arteta imzaladı! Arsenal, sözleşmeyi 2030 yılına kadar uzattı

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AA Giriş Tarihi:

Arteta imzaladı! Arsenal, sözleşmeyi 2030 yılına kadar uzattı

İngiltere Premier Lig'in son şampiyonu Arsenal, 44 yaşındaki İspanyol teknik direktör Mikel Arteta ile 2030 yılına kadar geçerli olacak şekilde sözleşme uzattı.

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Foto - Arteta imzaladı! Arsenal, sözleşmeyi 2030 yılına kadar uzattı

Arsenal, Teknik Direktör Mikel Arteta’nın sözleşmesinin 2030 yılına kadar uzatıldığını açıkladı.

#2
Foto - Arteta imzaladı! Arsenal, sözleşmeyi 2030 yılına kadar uzattı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal, Teknik Direktör Mikel Arteta’nın sözleşmesinin 2030 yılına kadar uzatıldığını duyurdu. Geçtiğimiz sezon Arsenal’i 22 yıl sonra Premier Lig şampiyonluğuna taşıyan Arteta, kulübün 14. kez şampiyonluğa ulaşmasını sağladı.

#3
Foto - Arteta imzaladı! Arsenal, sözleşmeyi 2030 yılına kadar uzattı

Konuyla ilgili kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Arteta ile uzun vadeli yeni bir sözleşme imzalanmasından dolayı mutlu oldukları ifade edildi. 2019 yılında göreve başlayan İspanyol teknik adam ise geleceğini bu kulübe adamaktan ve Arsenal için en iyisini isteyen insanlarla çalışmaktan dolayı büyük mutluluk duyduğunu söyleyerek, 140 yıllık kulüp tarihinin böylesine özel bir döneminde takımı yönetmekten gurur duyduğunu belirtti.

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Foto - Arteta imzaladı! Arsenal, sözleşmeyi 2030 yılına kadar uzattı

Mikel Arteta, İngiliz temsilcisinin başında çıktığı 360 maçta 224 galibiyet, 60 beraberlik ve 76 mağlubiyet alırken, 2,03 puan ortalaması yakaladı. 44 yaşındaki çalıştırıcı, bu süreçte Premier Lig’de 1, İngiltere Kupası’nda 1 ve Community Shield’de de 3 şampiyonluk yaşadı.

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