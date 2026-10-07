Altın yatırımcıları dikkat! 12 aylık kritik tahmin açıklandı

Dikkat çeken 12 aylık hedef: 5.013 Dolar! Kısa vadede Fed'in neden olduğu baskı hissedilirken, altının uzun vadeli görünümüne dair en iddialı tahmin İtalya'nın Sorrento kentinde düzenlenen Londra Külçe Piyasası Birliği (LBMA) yıllık konferansından geldi. Konferansa katılan delegeler, altının önümüzdeki 12 ay içerisinde ons başına 5.013 dolar seviyesine ulaşabileceği yönünde bir öngörü paylaştı. Resmi bir fiyat hedefi olmamasına rağmen katılımcıların genel beklentisini yansıtan bu rakam, mevcut 4.150 dolar civarındaki spot fiyata kıyasla yaklaşık yüzde 21'lik bir artış potansiyeline işaret ediyor. Gümüş tarafında ise katılımcıların beklentileri daha agresif bir seyre işaret etti. Ankette ons gümüşün gelecek yıl aynı dönemde 94,70 dolara yükseleceği öngörülürken, bu tahmin mevcut piyasa seviyelerine göre yüzde 54'ün üzerinde bir değer artışı anlamına geliyor.