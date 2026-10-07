Altın yatırımcıları dikkat! 12 aylık kritik tahmin açıklandı
Altın fiyatları Fed tutanakları öncesinde temkinli seyrini korurken, Londra Külçe Piyasası Birliği’nin İtalya’daki konferansından dikkat çeken bir tahmin geldi.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Altın fiyatları Fed tutanakları öncesinde temkinli seyrini korurken, Londra Külçe Piyasası Birliği’nin İtalya’daki konferansından dikkat çeken bir tahmin geldi.
Altın piyasasında günlerdir süren o sessiz ve temkinli bekleyiş, yerini tarihi bir heyecana bırakmak üzere. Tüm gözler ABD Merkez Bankası’nın (Fed) açıklayacağı kritik tutanakların şifrelerine çevrilmişken; asıl büyük sürpriz, İtalya'da düzenlenen dev zirveden geldi. Küresel piyasalarda adeta deprem etkisine neden olan ve altının rotasını tamamen değiştirebilecek 12 aylık o çarpıcı tahmin, yatırımcıların ezberini bozdu.
Küresel piyasalarda yatırımcıların dikkati, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) açıklayacağı eylül ayı toplantı tutanaklarına odaklandı. Faiz politikalarına ilişkin verilecek kritik mesajlar öncesinde altın fiyatlarında temkinli bir pozisyonlanma ve sınırlı bir geri çekilme gözlemleniyor. Kısa vadede Fed'in atacağı adımlar değerli metalin yönünü belirleyecek en önemli etken olarak öne çıkarken, Londra Külçe Piyasası Birliği'nin (LBMA) son konferansından gelen 12 aylık tahmin yatırımcıları şimdiden heyecanlandırdı.
Fed öncesi piyasada temkinli seyir! Piyasaların odağında yer alan Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantı tutanakları öncesinde altın fiyatlarında yatay ve hafif satıcılı bir seyir izleniyor. Spot altın yüzde 0,3'lük bir düşüşle ons başına 4.150,23 dolara gerilerken, ABD altın vadeli işlemlerinde de yüzde 0,2'lik bir değer kaybı yaşandı ve fiyat 4.177,60 dolar seviyesine indi. Naga.com piyasa analisti Frank Walbaum, altının bu hafif aşağı yönlü eğilimine rağmen genel olarak istikrarlı duruşunu korumasının beklendiğini ifade ediyor.
Gözler tutanaklardaki kritik şifrelerde! Yatırımcılar, tutanaklarda bilhassa enflasyonun gelecekteki seyri, faizlerin hangi süreyle yüksek tutulacağı ve olası yeni faiz artışlarına dair ipuçları arıyor. Faizlerin yüksek seyretmesi, herhangi bir faiz getirisi sunmayan altının alternatif yatırım araçları karşısındaki rekabet gücünü doğrudan etkiliyor.
Son dönemde açıklanan zayıf ekonomik veriler, ekim ayında yeni bir faiz artırımı ihtimalini zayıflatmış olsa da, piyasalar aralık ayı için yüzde 85 oranında bir faiz artırım beklentisini fiyatlamaya devam ediyor. Bu beklentinin ABD tahvil getirilerini yukarı çekerek altın üzerinde baskı yaratma ihtimali bulunuyor.
Fed yetkililerinden karışık sinyaller Para politikasının yönüne ilişkin Fed içindeki tartışmalar da yetkililerin açıklamalarıyla gün yüzüne çıkıyor: • Mary Daly (San Francisco Fed Başkanı): Fiyat baskılarının geçici mi yoksa kalıcı mı olduğunun anlaşılması gerektiğini belirterek, yeni faiz artışları için enflasyonu tetikleyen unsurların niteliğine dikkat çekti. • Jeff Schmid (Kansas City Fed Başkanı): Enflasyonun hedeflenen seviyelere inebilmesi için faizlerin daha da artırılması gerektiğini savundu.
Dikkat çeken 12 aylık hedef: 5.013 Dolar! Kısa vadede Fed'in neden olduğu baskı hissedilirken, altının uzun vadeli görünümüne dair en iddialı tahmin İtalya'nın Sorrento kentinde düzenlenen Londra Külçe Piyasası Birliği (LBMA) yıllık konferansından geldi. Konferansa katılan delegeler, altının önümüzdeki 12 ay içerisinde ons başına 5.013 dolar seviyesine ulaşabileceği yönünde bir öngörü paylaştı. Resmi bir fiyat hedefi olmamasına rağmen katılımcıların genel beklentisini yansıtan bu rakam, mevcut 4.150 dolar civarındaki spot fiyata kıyasla yaklaşık yüzde 21'lik bir artış potansiyeline işaret ediyor. Gümüş tarafında ise katılımcıların beklentileri daha agresif bir seyre işaret etti. Ankette ons gümüşün gelecek yıl aynı dönemde 94,70 dolara yükseleceği öngörülürken, bu tahmin mevcut piyasa seviyelerine göre yüzde 54'ün üzerinde bir değer artışı anlamına geliyor.
Altını 5 bin doların üzerine ne taşıyabilir? Uzmanlara göre altının uzun vadeli fiyatlamasında sadece Fed'in politikaları değil, birçok makroekonomik değişken etkili olacak. Yükselişi destekleyebilecek başlıca faktörler şunlar: • Küresel piyasalarda doların seyri ve gücü. • ABD tahvil faizlerindeki olası gerilemeler. • Merkez bankalarının fiziki altın taleplerindeki artış. • Küresel jeopolitik riskler ve yatırımcıların güvenli liman arayışı.
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