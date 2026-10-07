  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Son kullanma tarihinin üzerinden 1 yıl geçmiş! Okul kantininde mide bulandıran görüntüler İşlemlerde yasal sınırın 2-3 katı para talep edilmiş… Milyonlarca liralık rüşvet ‘Çeşme’si! Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan “AK Parti Milletvekilleri ile Yasama Yılı Açılış Toplantısı”nda önemli açıklamalar SPK yalanladı, Selvi çıldırdı! SPK hesap sorma değil hesap verme makamında AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler: Fon için komisyona gerek yok, olay yargıda Belediye köstebeği savcı çıktı Fon soruşturmasında sıcak gelişme: 20 milyarla kaçtığı söylenen isimden haber var! Gezi ihaneti sırasında ‘Güzel günler göreceğiz’ paylaşımları... ‘Bilirkişi’ böyle diyorsa vay memleketin haline! Bakan Ersoy: Dünya turizm modelimizi örnek alıyor! Türkiye turizmde 11 basamak sıçradı Aydınlık’ın Said Nursi manşetine sert tepki! FETÖ'cü hainleri sevindiren manşet!
Gündem Bakan Çiftçi yarın Atina’ya gidiyor! Komşu ile gündem sınır ötesi suç örgütleri...
Gündem

Bakan Çiftçi yarın Atina’ya gidiyor! Komşu ile gündem sınır ötesi suç örgütleri...

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Bakan Çiftçi yarın Atina’ya gidiyor! Komşu ile gündem sınır ötesi suç örgütleri...

Daha önce Bulgaristan ve Gürcistan’da temaslarda bulunan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, "sınır aşan suçlar, terör örgütleri ve yeni nesil suç örgütleriyle mücadelede işbirliğini güçlendirmek" amacıyla yarın Yunanistan'a resmi çalışma ziyaretinde bulunacak.

İçişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre İçişleri Bakanı Çiftçi, Atina'daki temasları kapsamında Yunanistan Göç ve İltica Bakanı Thanos Plevris ve Vatandaşı Koruma Bakanı Michalis Chrisochoidis ile bir araya gelecek.

Görüşmelerde, yeni nesil suç örgütleri ve terör örgütleriyle mücadele ile sınır aşan suçların önlenmesine yönelik atılabilecek ortak adımlar ele alınacak.

SINIR ÖTESİ KAPAN OPERASYONLARI

Temaslarda ayrıca "Sınır Ötesi Kapan" operasyonları kapsamında organize suç örgütü mensuplarının iadesi ve bu alandaki işbirliğinin geliştirilmesine yönelik konuların değerlendirilmesi öngörülüyor.

Daha önce Bulgaristan ve Gürcistan'ı ziyaret eden Çiftçi'nin, bölgesel güvenliğin güçlendirilmesi amacıyla komşu ülkelerle yürütülen "üçlü mekanizma" toplantıları ile sınır aşan suçlarla mücadelede diplomatik işbirliğinin artırılmasına yönelik temaslarını sürdürmesi bekleniyor.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23