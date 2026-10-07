Tarihte ilk kez oluyor: İlk kez yüzde 50'nin altına düştü!

EN BÜYÜK DÜŞÜŞ ÇİN VE AVRUPA'DA Benzinli araç talebindeki en büyük gerileme yüzde 26 ile Çin pazarında görülürken, Avrupa'da da yüzde 13'lük bir düşüş kaydedildi. Elektrikli araç tarafında ise Avrupa'da satışlar yüzde 32 artış gösterirken, Güneydoğu Asya'da bu oran yüzde 81 olarak gerçekleşti.