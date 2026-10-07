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Otomotiv
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Tarihte ilk kez oluyor: İlk kez yüzde 50'nin altına düştü!

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Tarihte ilk kez oluyor: İlk kez yüzde 50'nin altına düştü!

Küresel yeni araç pazarında sadece benzinle çalışan otomobillerin payı, 2026'nın ilk yarısında yüzde 49'a gerileyerek tarihte ilk kez azınlığa düştü.

#1
Foto - Tarihte ilk kez oluyor: İlk kez yüzde 50'nin altına düştü!

Küresel otomotiv pazarında tarihi bir kırılma yaşanırken yalnızca benzinle çalışan otomobillerin yeni araç satışlarındaki payı, ilk kez yüzde 50 sınırının altına indi. Mobility Global verilerine göre 2021 yılında yüzde 73 olan bu oran, 2026'nın ilk yarısında 20,25 milyon adetlik satışla yüzde 49 seviyesine geriledi.

#2
Foto - Tarihte ilk kez oluyor: İlk kez yüzde 50'nin altına düştü!

HİBRİT VE ELEKTRİKLİ MODELLER YÜKSELİŞTE Yükselen akaryakıt maliyetlerinin etkisiyle tamamen elektrikli araç satışları yüzde 12 artarak 6,87 milyon adede ulaştı ve yüzde 17 pazar payı elde etti. Geleneksel hibrit modeller ise yüzde 10 büyüme kaydederek 7,27 milyon adetlik satışla pazarın yüzde 18'ini oluşturdu.

#3
Foto - Tarihte ilk kez oluyor: İlk kez yüzde 50'nin altına düştü!

EN BÜYÜK DÜŞÜŞ ÇİN VE AVRUPA'DA Benzinli araç talebindeki en büyük gerileme yüzde 26 ile Çin pazarında görülürken, Avrupa'da da yüzde 13'lük bir düşüş kaydedildi. Elektrikli araç tarafında ise Avrupa'da satışlar yüzde 32 artış gösterirken, Güneydoğu Asya'da bu oran yüzde 81 olarak gerçekleşti.

#4
Foto - Tarihte ilk kez oluyor: İlk kez yüzde 50'nin altına düştü!

Yalnızca benzinle çalışan araçların payı düşse de hibrit ve şarj edilebilir seçeneklerle birlikte satılan otomobillerin yüzde 83'ünde içten yanmalı motor yer almayı sürdürüyor. Uzmanlar, elektrikli araç sahiplerinin benzinli modellere geri dönme oranının oldukça düşük olduğunu ve pazar dönüşümünün hız kesmeden devam edeceğini vurguluyor.

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