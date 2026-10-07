Aksa Tufanı dünyayı kasıp kavurmuştu! İşgalcilerin perişan olduğu o tarihi gün: Üzerinden tam 3 yıl geçti

Aksa Tufanı Operasyonu’nun üzerinden tam 3 yıl geçerken, Filistinli mücahitlerin siyonist işgalcilere karşı başlattığı şanlı kıyam tüm heybetiyle anılıyor. Şehit Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde o dönemde yayımladığı bildiride, Gazze halkının ödediği ağır bedellere rağmen ümmetin onurunu kurtardığını haykırmıştı. Siyonist rejimin 3 yıldır sürdürdüğü barbar soykırıma ve vahşete rağmen mazlumların direniş azmi bir an olsun kırılmazken, 7 Ekim zulme başkaldırının ve işgalcilerin bozguna uğradığı kutlu bir dönüm noktası olarak hafızalara kazındı.

Dünyanın gözü önünde gerçekleştirilen 75 yıllık abluka ve zulme karşı insanca yaşamayı reddederek ölümüne bir direniş başlatan Filistinli mücahitlerin efsanevi hamlesi Aksa Tufanı, üçüncü yıl dönümünde tüm küresel dengeleri sarsmaya devam ediyor.

7 Ekim 2023 sabahının ilk ışıklarında paraşütlerle ve sızma operasyonlarıyla işgal altındaki topraklara giren mücahitlerin siyonistleri yerlerde sürüklediği o şanlı gün, emperyalistlerin ve işbirlikçilerin suratına inen tarihi bir tokat olmuştu.

Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde o dönemde yayımladığı bildiride, "Dosttan önce düşman bile bu planlamanın büyüklüğüne şahitlik etti" sözleriyle bu askeri mucizeyi özetlemişti. Aradan geçen 3 yılda katil İsrail'in tüm vahşetine rağmen alevlenerek büyüyen bu destan, vicdanları uyandırmaya ve sömürgeci düzenin kabusu olmaya devam ediyor.

İşte Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde'den 7 Ekim açıklaması:

"Ey yüce Gazze halkı... Ödediğiniz bedel çok ağırdı ancak eyleminiz muazzamdı.

Özgür insanların vicdanını uyandıran, tüm komplocuları ve Gazze'yi yüzüstü bırakanları ifşa eden bu dar ve kuşatılmış toprak parçasında; ümmetin onurunu ve kutsallarını savunan murabıtlar (nöbetçiler), şan ve şeref destanı yazanlar, tarihin seyrini ve dünyanın dengelerini değiştirenler olarak nesiller sizi hep hatırlayacaktır.

7 Ekim, Allah'ın izni ve lütfuyla askeri bir kahramanlıktı.

Dosttan önce düşman bile bu planlama ve uygulamanın büyüklüğüne; direnişçilerin zekâsının tüm tehditleri ve fırsatları değerlendirmede harikalar yarattığı o kusursuz stratejik aldatmacanın ustalığına şahitlik etti.

Gazze kendisine destek olanları, özellikle de onun uğruna kan dökenleri asla unutmayacaktır.

Sudan ve Libya cesaret ve onur gayreti bakımından Yemen, Lübnan, Irak ve İran'dan daha geride değildir. Çeşitli cephelerden gelen basit insansız hava araçlarının düşmanın uykularını nasıl kaçırdığına herkes şahit olmuşken, harekete geçmeyenler için hiçbir mazeretin kalmadığı kanıtlanmıştır.

Peki ya düşmana karşı Batı cephesi de açılsaydı hal nice olurdu, siz düşünün?!!"