İŞKUR iş ilanları güncel güvenlik görevlisi alımı başvuruları

İŞKUR günlük iş ilanlarını binlerce vatandaş tarafından sorgulanmakta. Hem kamu kurumları hem de özel firmalar İŞKUR iş ilanları üzerinden personel açıklarını tamamlıyor. Kamu personel alımı yapan kurumlar da İŞKUR üzerinden çok sayıda eleman alımı yapıyor. İŞKUR iş ilanları listesine bakıldığında pek çok ilde güvenlik görevlisi alımı yapılıyor. Peki İŞKUR iş ilanlarına nasıl bakılır? İŞKUR güvenlik görevlisi ilanları başvuru şartları neler?

İŞKUR kamu iş ilanları kapsamında yeni iş ilanı yayınladı. Türkiye İş Kurumu tarafından 2 Ekim 2019 tarihi itibariyle silahlı ve silahsız 686 güvenlik görevlisi alımı yapılacak. İŞKUR güvenlik görevlisi alımının yapıldığı iller Denizli, Tekirdağ, İstanbul, Kayseri, Balıkesir Adana, Ankara, Kocaeli, Bursa, İzmir, Denizli, Muğla, Konya, Tokat, Antalya, Bolu, Mersin, Karaman, Eskişehir, Gaziantep, Samsun, Muğla, Sivas, Sakarya, Kırklareli, Malatya, Mersin, Trabzon, Yozgat ve Osmaniye olmak üzere 30 ilimizde silahlı ve silahsız olmak üzere güvenlik görevlisi alımı yapılmakta.

İŞKUR güvenlik görevlisi iş başvurusu nasıl yapılır?

İŞKUR güvenlik personeli alımı yapan firmaların iş ilanlarına başvuru yapmak için en yakın İŞKUR şubelerine şahsen giderek veya İŞKUR şubelerine gitmeden İŞKUR’un resmi web sayfası üzerinden e-devlet şifrenizle giriş yaparak online iş başvurunuzu yapabilirsiniz.

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