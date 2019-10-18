İŞKUR güncel kamu personel iş ilanları|DKK, MSB, EGM, MEB ve CSB başvuru şartları nedir?

İŞKUR güncel kamu personel iş ilanları takip ediliyor. İŞKUR üzerinden çeşitli kamu kurumlarının vermiş olduğu ilanlar vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor. 17-18 Ekim tarihleri arasında yayımlanmış ilanlara göre kamu personeli alımı yapılacak.Peki, İŞKUR DKK, MSB, EGM, MEB ve CSB başvuru şartları nedir? İşte İŞKUR güncel kamu personel iş ilanları

İŞKUR güncel kamu personel iş ilanları başvurusu nasıl yapılır?

İŞKUR aracılığı ile gelmiş olan kamu personeli alımı ilanlarına başvurular İnternet üzerinden yapılabilir .Ancak adaylar başvuru yapabilmeleri için öncelikle belirtilen nitelikleri taşıyor olmaları gerekmektedir. Bu kapsamda adaylardan aşağıdaki nitelikler aranacaktır. Başvuru yapacak adaylar başvurularını https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx adresine giriş yaparak gerçekleştirebilirler. Bu yönde başvurular İnternet aracılığı ile yapılacak olup, adaylar ilgili sayfaya giriş yaptıklarında açılacak ekranda İŞYERİ TÜRÜ kısmını Kamu olarak seçecektir.

İŞKUR ile hangi kamu kurumlarına personel alınacak?

AMASYA MERKEZ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ AMASYA: 6 Engelli Temizlik Görevlisi

MSB AKARYAKIT İKMAL VE NATO POL.TES.İŞL.ANT BAŞKANLIĞI: 1 Bilişim Tekolojileri Teknisyeni

KARGIN BELEDİYE BAŞKANLIĞI: 1 İş Makineleri Operatörü

DENİZ K.K. İSTANBUL BAK. ONR. İS. K.LIĞI UMURYERİ: 1 İnşaat Boyacısı/Boyacı(Boyacı (Çelik İnşaat Ve Gemi))

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI (KAMU GRUBU): 160 Güvenlik Görevlisi ve İlkokul mezunu 15 Temizlik Görevlisi

ÇİLİMLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI: 3 Su Hazırlama İşçisi

TÜBİTAK MARMARA ARAŞTIRMA MERKEZİ: Diğer Teknisyen Ve Teknikerler

TÜRKİYE SAĞLIK ENSTİTÜLERİ BAŞKANLIĞI(KAMU GRUBU): 1 Mutemet, 1 İnsan Kaynakları Yönetimi Meslek Elemanı, 1 İdari Büro Görevlisi ve

2 Satın Alma Görevlisi

İŞKUR DKK, MSB, EGM, MEB ve CSB başvuru şartları nedir?

İŞKUR aracılığı ile gelmiş olan kamu personeli alımı ilanlarına başvurular İnternet üzerinden yapılabilir .Ancak adaylar başvuru yapabilmeleri için öncelikle belirtilen nitelikleri taşıyor olmaları gerekmektedir. Bu kapsamda adaylardan aşağıdaki nitelikler aranacaktır.

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

Kamu haklarından mahrum olmamak,

Görevini yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu olmamak,

Yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç alabilmek,

En az ilkokul mezunu olmak,

Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya askerlik ile ilgisi olmamak,

18 yaşını tamamlamış olmak,

İlanda aranıyorsa mezuniyete göre Kamu Personeli Seçme Sınavı şartını taşımak,

Herhangi bir suç hükümlülüğü olmamak,

Engelli alımlar için engelli olduğunu gösterir rapora sahip olmak,

Alım yapılacak pozisyon için gerekli eğitim ve belge şartını yerine getirmeleri gereklidir.

İŞKUR kamu personeli alımı için nasıl başvuru yapılır?

Başvuru yapacak adaylar başvurularını https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx adresine giriş yaparak gerçekleştirebilirler. Bu yönde başvurular İnternet aracılığı ile yapılacak olup, adaylar ilgili sayfaya giriş yaptıklarında açılacak ekranda İŞYERİ TÜRÜ kısmını Kamu olarak seçerek ve İŞYERİ ÜNVANI kısmına ilgil kurum adını yazarak ilanlara ulaşabilirler.