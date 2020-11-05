İŞKUR engelli ilanları! İŞKUR üzerinden kamu ilanlarına başvuru nasıl yapılır?

İŞKUR açık iş ilanları ile binlerce vatandaşı iş sahibi yapıyor. İŞKUR üzerinden iş başvurusu yapacaklar İŞKUR iş başvurusu nasıl yapılacağını araştırıyor. İŞKUR iş ilanına başvuruda bulunmak için İŞKUR açık iş ilanları sayfasına giriş yapılır. İŞKUR açık iş ilanları sayfasına girildikten sonra buradaki parametreleri değiştirerek, İŞKUR ilanlarını kategoriler ayırarak listeleyebilirsiniz. İŞKUR açık iş ilanları sayfasından öğrenim durumu seçeceğinden mezuniyet durumunu seçiniz. Hangi okul mezunu iseniz öğrenim durumunuzu belirten ilgili kısmı seçiniz. İŞKUR kamu ilanlarına başvuruda bulunmak istiyorsanız işyeri türü kısmından kamuyu seçiniz. Kişisel durum kısmından da engelli seçeneğini tıklayın. Sonra da hem eğitim durumunuza göre hem de engelli iş ilanlarını listelemek için ara sekmesini tıklayın. Açılan İŞKUR iş ilanlarında hangi meslek grubunda personel alımının olacağını, İŞKUR ilanları başvuru şartlarını, iş ilanına başvuru tarihi gibi bilgiler ilan sayfası üzerinde görülmekte. Ülke geneli seçilerek Türkiye geneli tüm İŞKUR ilanlarını da görmek mümkün. İŞKUR iş ilanlarına başvurmak için tıklayın.

İŞKUR üzerinden kamu ilanlarına başvuru nasıl yapılır?