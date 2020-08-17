İŞKUR, kamu kurum ve kuruluşlarına personel alımlarının yanında özel şirketlerin eleman açığının kapatılması konusunda önemli bir hizmeti yerine getirmekte. İŞKUR iş ilanları üzerinden iş arayan binlerce vatandaş İŞKUR personel alımları ilanları üzerinden hem kamu hem özel şirketlerin personel alımı başvurusunda bulunmakta. İŞKUR Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı olarak SGK kurumuna ait bir tüzel kişiliğine sahip örek bir kamu kuruluşudur.

İŞKUR işsizlik maaşı nasıl alınır?

İşsizlik maaşı denildiğinde ilk akla gelen İŞKUR olmaktadır. İşsizlik maaşı, işsizlik ödeneği belirli şartları yerine getiren vatandaşlar tarafından alınmaktadır.

İşsizlik ödeneği, ya da işsizlik maaşı nasıl alınır, kimler işsizlik parası alır, işsizlik parası ne kadar alınır, nereden alınır? gibi sorular her daim vatandaşlar tarafından sorgulanmakta. İşsizlik maaşı İŞKUR üzerinden alabilmek için birinci şart kendi isteği dışında işten çıkarılması, işten çıkış tarihinden önce 120 gün hizmeti yerine getiriyor olmak ve işten çıkış tarihinden önceki son üç yıl içinde en az 600 gün sigorta primi ödenmiş olma şartını yerine getirenler işten çıkış tarihinden sonraki 30 gün içinde İŞKUR’a başvurmak gerekmektedir. İŞKUR işsizlik parası alma detayları için tıklayınız

Kim ne kadar işsizlik parası alır?

600 gün sigortalı çalışanlara 180 gün, 900 gün çalışanlara 240 gün, 1080 gün çalışanlara da 300 gün süre ile İşsizlik ödeneği verilmekte. İşsizlik maaşı almaya hak kazananlar İŞKUR işsizlik parasını PTT üzerinden almakta.

İşsizlik sigortası nedir?

Bir işyerinde çalışırken, çalışma istek, yetenek, sağlık ve yeterliliğinde olmasına rağmen, herhangi bir kasıt ve kusuru olmaksızın işini kaybeden sigortalılara işsiz kalmaları nedeniyle uğradıkları gelir kaybını belli süre ve ölçüde karşılayan, sigortacılık tekniği ile faaliyet gösteren zorunlu sigortayı ifade etmektedir. İŞKUR işsizlik sigortası detayları için tıklayınız

İŞKUR alımları

İŞKUR iş ilanları üzerinden özel firmalara başvuru yapılacağı gibi kamu kurumlarına da iş başvurusunda bulunulmakta. İŞKUR kamu memur alım ilanları yayınlayarak hangi kuruma hangi özelliklerde personel alımının yapılacağını yayınladığı alım ilanıyla duyurmakta. İŞKUR kamu iş ilanları sayesinde çok sayıda vatandaş İŞKUR iş ilanı vesilesiyle işe girmekte. İŞKUR kamu memur alım ilanlarına ulaşmak için tıklayınız

İŞKUR kısa çalışma ödeneği nasıl alınır?

Kısa çalışma ödeneği özellikle de koronavirüs salgını sürecinde hem çalışan hem de işverenlerin mağdur olmaması için belirli şartları yerine getiren çalışanlara verilen bir destektir. Kısa çalışma ödeneği başvurusunda bulunacakların, son 60 gün hizmet akdine tabi olmak kaydıyla son 3 yıl içinde 450 gün prim ödemiş olması şartı aranmakta. Bu şartı yerine getirenlere İŞKUR üzerinden kısa çalışma ödeneği verilmekte. İŞKUR kısa çalışma ödeneği detayları için tıklayınız.

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