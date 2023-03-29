İskoçya’yı Hamza özgürleştirecek

TAHSİN HAN

İngiltere’de geçtiğimiz yıl Hindistan asıllı Rishi Sunak’ın sürpriz bir biçimde adeta atama ile başbakan olmasından sonra bu defa da İngiltere’ye bağlı olan İskoçya’da yine bir Asyalı başbakan oldu. İskoçya Özerk Yönetimi Başbakanı ve İskoç Ulusal Partisi (SNP) Genel Başkanı Nicola Sturgeon’ın hem başbakanlıktan hem de parti genel başkanlığından istifasının ardından parti başkanlığına aday olan Sağlık ve Sosyal Hizmet Bakanı Hamza Yusuf, liderlik yarışını kazandı. Pakistan asıllı Müslüman siyasetçi Yusuf, partililere ve ülkeye bağımsızlığı elde etme sözü verdi. Hamza Yusuf, zafer konuşmasında kendisini “dünyanın en şanslı adamı” olarak hissettiğini belirterek, “ülkeye bağımsızlığı teslim eden nesle” öncülük etme sözü verdi.

İskoçya’nın İngiltere’den ayrılmak için sürdürdüğü bağımsızlık mücadelesine değinen Hamza Yusuf, “Bağımsızlığa, daha önce hiç olmadığı kadar ihtiyacımız var” ifadesini kullandı.

SNP, İskoç parlamentosunun en büyük partisinin lideri, hükümetin de başbakanı oluyor. Dün İskoç parlamentosunda başbakan olarak onaylanan Hamza Yusuf’un bugün yemin ederek resmen görevine başlaması bekleniyor.

İngiliz'in Hindu Başbakanına karşı Yusuf bir strateji mi?

İngiltere’de geçtiğimiz yıl Hindu asıllı Sunak’ın parlamentoda seçim bile yapılmadan başbakan olarak atanması sonrası, İskoçya’da da yine bir Asyalı siyasetçinin başbakan olması stratejik bir hamle olarak yorumlandı.

Zira öncelik olarak İngiltere’den bağımsızlığını ilan etme sözü veren İskoçya’nın yeni Pakistanlı Müslüman Başbakanı Yusuf, İngiltere Başbakanı olan Sunak ile yeni dönemde sık sık karşı karşıya gelecek. Asya’da süren Pakistan-Hindistan gerginliğinin bir benzerinin Ada ülkesinde de yaşanması bekleniyor. Hindu Sunak’a karşı Pakistanlı Yusuf’u koyarak bağımsızlık mücadelesi vermeyi planlayan İskoçların, destek bulma hedefi de daha kolay olacak.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Hamza kimdir?

Hamza, böylece; etnik bir azınlığa mensup İngiliz bölgesel hükümetlerinden birine liderlik eden ilk kişi olarak tarihe geçecek. Ayrıca Büyük Britanya’da büyük bir partiye liderlik eden ilk Müslüman oldu. Yusuf’un büyükanne ve büyükbabası 1960’larda İskoçya’ya göç etti. Baba tarafından aile Pakistan kökenli, annesi ise Kenya’da yaşayan Güneydoğu Asyalı bir aileden geliyor.