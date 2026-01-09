  • İSTANBUL
İskoçya'da binlerce denizyıldızı kıyıya vurdu
Dünya

İskoçya’da binlerce denizyıldızı kıyıya vurdu

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi:
İskoçya’da binlerce denizyıldızı kıyıya vurdu

İskoçya’nın Edinburgh kentinde binlerce denizyıldızının kıyıya vurması, vatandaşları şaşırtırken uzmanlar olayın nedenini araştırıyor.

BBC’nin haberine göre başkent Edinburgh’daki Wardie Körfezi’nde yüzmeye gidenler gizemli bir şekilde binlerce denizyıldızıyla karşılaştı.

Deniz biyologları olayın kesin nedeninin araştırılması gerektiğini fakat fırtınalı hava ve sıcaklıktaki ani değişimlerin bu tür kitlesel karaya vurmalara neden olabileceğini düşünüyor.

Güçlü fırtınaların denizyıldızlarını deniz yatağından kopardığı ve kıyıya sürüklediği, açıkta kalan canlıların öldüğü belirtiliyor.

Benzer bir olay Eylül 2025’te Kirkcaldy sahilinde, aralıktaysa Britanya’nın Kent bölgesindeki Margate kıyılarında görülmüştü.

Perşembe (8 Ocak) sabahı sahile giden Hannah Foster şunları söyledi: “Binlerce denizyıldızını yosunlara dolanmış şekilde görmek çok üzücü ve tuhaftı. Gece hava o kadar soğuktu ki yarısı donmuş ve ölmüştü. Renkleri canlı olanları kurtarmak için denize geri götürdük.”

