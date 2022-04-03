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Yerel İSKİ'ye ait su borusu patladı, metro istasyonunu su bastı!
Yerel

İSKİ'ye ait su borusu patladı, metro istasyonunu su bastı!

İstanbul'da İSKİ’ye ait su borusunun patlaması nedeniyle sular metro istasyonuna aktı. Metronun Ortaklar Caddesi çıkışı ise ulaşıma kapatıldı.

Yeniakit Publisher
2022-04-03 20:42:00 - 2022-04-03 20:42:56
İSKİ'ye ait su borusu patladı, metro istasyonunu su bastı!

İstanbul Şişli'de Büyükdere Caddesi üzerinde saat 06.30 sıralarında İSKİ'ye ait su borusunun patladı.

Borunun patlmasıyla birlikte sular yola ve metro istasyonuna aktı.

Su borusu patladı

Görevlilerin ihbarıyla olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekibi vanayı kapatarak su akışını kesti.

Ortaklar Caddesi çıkışı kapatıldı

Su nedeniyle metronun Şişli Ortaklar Caddesi çıkışı kapatıldı. Yolcular diğer duraklara yönlendirildi.

 

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