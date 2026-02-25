  • İSTANBUL
İskilip'te işe yerleştirme tuzağı! Kamu görevlisi yalanıyla vatandaşın cebine göz diken dolandırıcı kıskıvrak yakalandı!
Yerel

İskilip'te işe yerleştirme tuzağı! Kamu görevlisi yalanıyla vatandaşın cebine göz diken dolandırıcı kıskıvrak yakalandı!

Çorum’un İskilip ilçesinde, insanların iş bulma umudunu sömüren bir dolandırıcılık şebekesi jandarmanın titiz takibiyle çökertildi. Kendisini "kamu görevlisi" olarak tanıtarak güven telkin eden 29 yaşındaki Turan B., Ali Ö. ve Murat Ö. isimli vatandaşları devlet kapısında işe yerleştirme vaadiyle kandırdı. Vatandaşların saf duygularını ve iş ihtiyacını suistimal eden zanlının, bu yöntemle mağdurlardan toplam 97 bin 275 lira sızdırdığı ortaya çıktı.

Çorum'un İskilip ilçesinde 2 kişiyi işe yerleştirme vaadiyle dolandıran zanlı gözaltına alındı.

Ali Ö. (41) ve Murat Ö'yü (40), kendisini kamu görevlisi olarak tanıtıp işe yerleştirme vaadiyle dolandırdığı iddia edilen Turan B. (29) hakkında İskilip İlçe Jandarma Komutanlığınca inceleme başlatıldı.

Şüphelinin, 2 kişiden, işe yerleştirme vaadiyle toplam 97 bin 275 lira aldığı belirlendi.

Teknik ve fiziki takibin ardından yakalanan şüpheli, işlemleri için karakola götürüldü.

