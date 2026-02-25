İskilip'te işe yerleştirme tuzağı! Kamu görevlisi yalanıyla vatandaşın cebine göz diken dolandırıcı kıskıvrak yakalandı!

Çorum’un İskilip ilçesinde, insanların iş bulma umudunu sömüren bir dolandırıcılık şebekesi jandarmanın titiz takibiyle çökertildi. Kendisini "kamu görevlisi" olarak tanıtarak güven telkin eden 29 yaşındaki Turan B., Ali Ö. ve Murat Ö. isimli vatandaşları devlet kapısında işe yerleştirme vaadiyle kandırdı. Vatandaşların saf duygularını ve iş ihtiyacını suistimal eden zanlının, bu yöntemle mağdurlardan toplam 97 bin 275 lira sızdırdığı ortaya çıktı.