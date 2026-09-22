İskilipli Atıf Hoca’nın 100. yılına özel buluşma!

Türkiye’nin yakın tarihindeki en tartışmalı isimlerden biri olan İskilipli Mehmet Atıf Efendi için şehadetinin 100. yılı dolayısıyla kapsamlı bir anma programı hazırlanıyor. Diyanet-Sen ve Memur-Sen tarafından düzenlenecek “Hafızayı Onarmak” programı, 24 Eylül 2026’da Ulucanlar Cezaevi Müzesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilecek.

Program Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayacak

Saat 09.30’da başlayacak programın ilk bölümünde Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Uzmanı Ali Akkaya Kur’an-ı Kerim tilavetinde bulunacak. Ardından Diyanet-Sen Genel Başkanı Ali Yıldız açılış konuşmasını yapacak. Saat 10.30’da ise Mustafa Armağan, “Osmanlıdan Cumhuriyete Geçiş Sürecinin Hafıza Kazısı ve İskilipli Atıf Hoca” başlıklı açılış konferansıyla katılımcılara hitap edecek.

Atıf Hoca farklı yönleriyle konuşulacak

Saat 11.30’da başlayacak panel oturumunda İskilipli Atıf Hoca’nın hayatı ve dönemin şartları farklı başlıklarla ele alınacak. Prof. Dr. Mustafa Aşkar “İskilipli Atıf Efendi ve Mücadelesi” başlığıyla konuşurken, Prof. Dr. Yasin Aktay Atıf Hoca’nın duruşu ve İstiklal Mahkemesi sürecini değerlendirecek.

Mesut Uçakan ise “Evrensel Bir Dram Olarak Atıf Hoca’nın İdamı” başlığıyla programa katılacak. Mehmet Sılay da “Şehit Alim İskilipli Müderris: Atıf Efendi’yi Aramak ve Anlamak” başlıklı konuşmasını yapacak. Panelin moderatörlüğünü Dr. Gazi Doğan üstlenecek.