Sonunda beklenen oldu! Trump’ın açıklaması fiyatları düşürdü

Küresel petrol piyasaları haftaya sert düşüşle başladı. ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik yeni saldırıları durdurma kararı almasının ardından, Orta Doğu'da tansiyonun düşebileceği yönündeki beklentiler petrol fiyatlarını aşağı çekti.

Uluslararası piyasalarda Brent petrolün varil fiyatı yüzde 5,8 gerileyerek 91,20 dolara, ABD ham petrolü (WTI) ise yüzde 5,5 düşüşle 84,40 dolara kadar indi.

Diplomasi beklentisi fiyatları aşağı çekti

Uzmanlar, petrol fiyatlarındaki düşüşün en önemli nedeninin, Washington yönetiminin yaklaşık iki hafta süren askeri operasyonların ardından yeni saldırıları durdurma kararı olduğunu belirtiyor.

ABD ile İran arasında diplomatik temasların yeniden başlayabileceği yönündeki beklentiler, piyasalarda arz kesintisi endişelerini azaltırken, petrol fiyatlarına yansıyan savaş risk priminin de önemli ölçüde gerilemesine neden oldu.

Brent 100 doların üzerinden döndü

Geçtiğimiz hafta Orta Doğu'da tırmanan gerilim nedeniyle Brent petrolün varil fiyatı 100 doların üzerine çıkarak son dönemin en yüksek seviyelerini görmüştü.

Ancak ateşkes ve diplomasi ihtimalinin güç kazanmasıyla birlikte fiyatlar yeniden 90 dolar seviyelerine geriledi.

Hürmüz Boğazı yakından izleniyor

Enerji piyasalarının gündemindeki en kritik başlıklardan biri olmaya devam eden Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmeler de yakından takip ediliyor.

Uzmanlar, boğazdaki petrol sevkiyatının normalleşmesi halinde fiyatlar üzerindeki aşağı yönlü baskının sürebileceğini, buna karşın bölgede yaşanabilecek yeni bir askeri gerilimin petrol fiyatlarını yeniden yükseltebileceğini ifade ediyor.

Gözler ABD-İran görüşmelerinde

Petrol piyasalarının yanı sıra küresel finans piyasaları da Washington ile Tahran arasında yeniden başlayabilecek olası müzakere sürecine odaklandı.

Yatırımcılar, önümüzdeki günlerde taraflardan gelecek açıklamaların yanı sıra Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmeleri yakından izlemeyi sürdürüyor.