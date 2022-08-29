Sağlık Bakanlığı İşkur kurası ne zaman? GSB kura çekimi | GSB İşçi alımı kura sonuçları sorgulama ekranı
GSB işçi alımı kura sonuçları yayınlandı mı? GSB personel alımı kura çekimi için beklenen açıklama geldi. 2022 yılı 1017 temizlik görevlisi meslek kolunda sürekli işçi alımı yapacak olan Gençlik ve Spor Bakanlığı, kura çekimi duyurusunu internet sitesinden yayınladı. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından kura çekimi yapılmak üzere gönderilen listede yer alan aday listesinin belirlenmesi için noter huzurunda kura çekimi gerçekleşecek. Adaylar sonraki süreçte GSB işçi alımı kura sonucu isim listelerini Bakanlığın internet adresinden sorgulayacaklar. Peki, GSB kura çekimi ne zaman, saat kaçta? İşte İŞKUR GSB İşçi alımı kura sonuçları sorgulama ekranı, 1017 personel alımı kura çekimi sonucu ve tarihi hakkındaki tüm ayrıntılar...
İŞKUR Gençlik ve Spor Bakanlığı kura sonuçları ne zaman sorusu merak ediliyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı işçi alımı kura çekimi için beklenen tarih yaklaştı. Bakanlığın taşra teşkilatında temizlik görevlisi meslek kolunda 144’ü engelli, 106’sı eski hükümlü statüsünde olmak üzere toplam 1017 sürekli işçi alımı için 12 Ağustos'ta sona eren başvuruların ardından, süreç kura çekimine geldi. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından kura çekimi yapılmak üzere gönderilen listede yer alan adayın belirlenmesi için GSB kura çekimi 31 Ağustos'ta saat 10.30’da yapılacak.
Bakanlığın internet sitesinden yapılan duyuruda;
"4857 sayılı İş Kanunu, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Eski Hükümlü veya Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralananların İşçi Olarak Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Bakanlığımız taşra teşkilatında temizlik görevlisi meslek kolunda 144’ü engelli, 106’sı eski hükümlü statüsünde olmak üzere toplam 1017 sürekli işçi kadrolarına yapılacak alımlara ilişkin aday listelerinin belirlenmesi amacıyla Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 12’nci maddesi gereği Türkiye İş Kurumu tarafından gönderilen nihai listelerde yer alan adaylar arasından noter huzurunda kura çekilecektir.
Kura çekimi 31 Ağustos 2022 Çarşamba günü saat 10.30’da Bakanlığımız Merkez Binası Konferans Salonu’nda (Örnek Mah. Oruç Reis Cad. No:13 Altındağ/ANKARA) gerçekleştirilecektir.
Kura çekimini izlemek isteyen adaylar, salon kapasitesi doğrultusunda izleyici olarak katılım sağlayabilecektir." ifadeleri yer aldı.
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