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Yaşam İSKİ sular saat kaçta gelecek 29 Ağustos | Fatih Silivri Ataşehir su kesinti saatleri:
Yaşam

İSKİ sular saat kaçta gelecek 29 Ağustos | Fatih Silivri Ataşehir su kesinti saatleri:

29 Ağustos Pazartesi akşamı İstanbul'un bazı ilçelerinde su kesintileri yaşanıyor. Su kesintisinden etkilenen mahallelerde yaşayanlar ise 'Sular ne zaman gelecek?' sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, sular saat kaçta gelecek?

Yeniakit Publisher
2022-08-29 19:53:00 -
İSKİ sular saat kaçta gelecek 29 Ağustos | Fatih Silivri Ataşehir su kesinti saatleri:

İstanbul'da arıza sebepli su kesintileri yaşanıyor. Vatandaşlar ise su kesintilerinin saat kaçta sona ereceğini araştırıyor. Peki, sular ne zaman gelir?

İSKİ sular saat kaçta gelecek 29 Ağustos | Fatih Silivri Ataşehir su kesinti saatleri:

İlçe        :              Ataşehir

Etkilenen Mahalleler     :              Örnek Mah

Arıza Sebebi      :              İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebiyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi   :              29.08.2022 19:22

Bitiş Tarihi           :              Çalışmanın tahmini olarak 29.8.2022 tarihinde saat 23:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe        :              Fatih

Etkilenen Mahalleler     :              Cibali Mah,Yavuz Sultan Selim Mah,Ayvansaray Mah,Balat Mah

Arıza Sebebi      :              İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebiyle Şebeke Hattı Vana Montajı/Değişimi

Başlama Tarihi   :              29.08.2022 17:48

Bitiş Tarihi           :              Çalışmanın tahmini olarak 29.8.2022 tarihinde saat 22:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe        :              Güngören

Etkilenen Mahalleler     :              Haznedar Mah,Güven Mah

Arıza Sebebi      :              İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebiyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi   :              29.08.2022 19:22

Bitiş Tarihi           :              Çalışmanın tahmini olarak 29.8.2022 tarihinde saat 23:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe        :              Silivri

Etkilenen Mahalleler     :              Piri Mehmet Paşa Mah

Arıza Sebebi      :              İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi   :              29.08.2022 15:34

Bitiş Tarihi           :              Çalışmanın tahmini olarak 29.8.2022 tarihinde saat 21:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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