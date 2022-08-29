İSKİ sular saat kaçta gelecek 29 Ağustos | Fatih Silivri Ataşehir su kesinti saatleri:
29 Ağustos Pazartesi akşamı İstanbul'un bazı ilçelerinde su kesintileri yaşanıyor. Su kesintisinden etkilenen mahallelerde yaşayanlar ise 'Sular ne zaman gelecek?' sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, sular saat kaçta gelecek?
İstanbul'da arıza sebepli su kesintileri yaşanıyor. Vatandaşlar ise su kesintilerinin saat kaçta sona ereceğini araştırıyor. Peki, sular ne zaman gelir?
İSKİ sular saat kaçta gelecek 29 Ağustos | Fatih Silivri Ataşehir su kesinti saatleri:
İlçe : Ataşehir
Etkilenen Mahalleler : Örnek Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebiyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 29.08.2022 19:22
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 29.8.2022 tarihinde saat 23:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Fatih
Etkilenen Mahalleler : Cibali Mah,Yavuz Sultan Selim Mah,Ayvansaray Mah,Balat Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebiyle Şebeke Hattı Vana Montajı/Değişimi
Başlama Tarihi : 29.08.2022 17:48
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 29.8.2022 tarihinde saat 22:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Güngören
Etkilenen Mahalleler : Haznedar Mah,Güven Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebiyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 29.08.2022 19:22
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 29.8.2022 tarihinde saat 23:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Silivri
Etkilenen Mahalleler : Piri Mehmet Paşa Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 29.08.2022 15:34
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 29.8.2022 tarihinde saat 21:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.